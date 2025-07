La Promessa Anticipazioni 6 luglio 2025: Ricardo mente ancora. Santos sospetta che abbia ucciso sua madre!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 6 luglio 2025. Nell'episodio della Soap di Rete4, Don Ricardo non vorrà parlare per nessun motivo di sua moglie e Santos comincerà a pensare che abbia ucciso sua madre.

Don Ricardo non intende parlare di sua moglie, né ora né mai e con nessuno. Nella puntata de La Promessa in onda il 6 luglio 2025, alle ore 19.40 su Rete4, il maggiordomo non risponderà alle domande di Cruz e alimenterà i sospetti di Santos su di lui. Le anticipazioni ci rivelano che il ragazzo comincerà a credere che il padre abbia assassinato sua madre. Maria si proporrà per parlare con Teresa riguardo al bacio tra Marcelo e Raquel e cercherà di aiutare il ragazzo a non essere licenziato mentre Catalina rivelerà a Don Romulo di essere incinta. Jana penserà di non partire con Manuel, spaventata dal confronto con gli amici del marchese mentre Ayala tornerà alla carica per sapere dove sia finita la sua fidanzata ma stavolta Don Lorenzo prenderà le difese di Margarita e di Martina. Vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

La Promessa Anticipazioni 6 luglio 2025: Santos sospetta di suo padre

Santos vuole sapere la verità su sua madre ma per il momento non ha idea di cosa possa esserle davvero successo. Petra lo ha convinto a chiedere aiuto a Cruz ma sebbene la marchesa sia intervenuta, Don Ricardo non vuole parlarne. Il maggiordomo non ha intenzione di discutere su sua moglie ma così facendo ha portato suo figlio a credere che lui sia un assassino e che abbia ammazzato la sua mamma. Intanto Catalina si metterà in contatto con Don Romulo, a cui rivelerà di essere incinta.

Maria corre in soccorso di Marcelo, ecco cosa vedremo nella puntata de La Promessa

Don Ricardo è furioso con Marcelo. Il maggiordomo ha visto il valletto baciare una donna che non era Teresa, sua moglie, è ha pensato di licenziarlo. Venuta a sapere della cosa, Maria si proporrà di intervenire e di informare lei stessa Teresa. Ovviamente la Fernandez vorrà mettere in guardia la sua amica dal pericolo in cui suo fratello si è messo per via del suo atteggiamento incauto. Nel mentre Martina, Curro, e Julia chiariranno ogni cosa tra loro e potranno finalmente rinsaldare la loro amicizia.

La Promessa Anticipazioni: Don Lorenzo difende Martina!

Ayala tornerà all’attacco e vorra sapere, una volta per tutte, dove sia finita Margarita. Il conte diventerà molesto ed eccessivo, tanto da scatenare la reazione inaspettata di Don Lorenzo, che lo rimetterà al suo posto e difenderà sia Margarita che Martina. Intanto Jana penserà di non accompagnare Manuel alla gara di aviazione; la ragazza avrà paura del confronto con gli amici del fidanzato ma alla fine il marchesino riuscirà a convincerla.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 circa su Rete 4.