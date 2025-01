La Promessa Anticipazioni 6 gennaio 2025: Pelayo confessa a Catalina un'altra terribile verità!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame dell'episodio de La Promessa in onda il 6 gennaio 2025 su Rete4. Nell'episodio della Soap, Pelayo rivelerà a Catalina di essere stato ricattato da Don Lorenzo. La marchesina, furente, avrà un duro scontro con il De La Mata. Manuel invece metterà un freno ai suoi genitori.

Tra Catalina e Pelayo continua la freddezza e il loro rapporto è appeso a un filo. Le anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata in onda il 6 gennaio 2025, alle ore 19.35 su Rete4, il conte cercherà di recuperare terreno con la sua amata e deciderà di essere del tutto sincero con lei, rivelandole di essere stato ricattato da Don Lorenzo. La marchesina, che da tempo sospettava che il Capitano avesse a che fare con i loschi traffici con Mr. Cavendish, finirà per avere un duro confronto con il De La Mata. Intanto Manuel sarà sconvolto dalla morte di Jimena e non tollererà che i suoi genitori si mettano ancora in mezzo e decidano per la sua vita. Ribadirà loro di voler fare le sue scelte senza alcuna imposizione da parte loro.

La Promessa Anticipazioni 6 gennaio 2025: Pelayo rivela a Catalina dei ricatti di Don Lorenzo

Tra Pelayo e Catalina le cose non vanno per nulla bene. La marchesina ha rinviato le nozze e non si è presentata all’incontro con padre Fermin, facendo capire a tutti di non volersi più sposare. La ragazza non riesce a perdonare il fidanzato per le sue bugie e nonostante i forti sentimenti per lui, le è molto difficile dimenticare quanto successo. Il conte non ha perso le speranze di poter recuperare ma per farlo dovrà essere sincero sino alla fine. Per questo le confesserà di essere stato ricattato dal Capitano e di aver dovuto sottostare alle sue minacce per paura di perderla, come purtroppo sta accadendo.

La Promessa Anticipazioni: Duro scontro tra Catalina e Don Lorenzo

Catalina sospettava da tempo che Don Lorenzo fosse coinvolto nei traffici di Pelayo ma il Capitano ha sempre sostenuto il contrario, ovviamente mentendo. La marchesina, sino alla confessione del suo fidanzato, non aveva prove contro il suo zio acquisito ma quando il conte le racconterà dei ricatti del De La Mata, si arrabbierà talmente tanto da decidere di affrontarlo a muso duro. Tra i due si scatenerà una discussione durissima che porterà Don Lorenzo a voler accelerare i suoi piani. Il nobile vorrà liberarsi della ragazza e prendere in mano - da solo - il business delle marmellate; chiederà molto presto aiuto a Cruz per farlo.

La Promessa Trame e Anticipazioni: Manuel non vuole più essere condizionato

La morte di Jimena ha sconvolto Manuel tanto da portarlo ad allontanarsi da Jana. Le parole della moglie, prima di lasciarsi cadere dalla balaustra, lo hanno profondamente colpito e ora si sente in colpa per come sono andate le cose ma soprattutto per il suo amore per la cameriera. Il marchesino sarà però più che mai determinato a impedire ai genitori di decidere un’altra volta per lui e per il suo futuro. Lo ha già permesso ed è andata molto male, non farà più lo stesso errore. Metterà quindi dei grossi paletti a Don Alonso e Cruz che, ovviamente, non saranno d’accordo con lui e cercheranno invece di convincerlo a fare quanto da loro richiesto.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete4.