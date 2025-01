La Promessa Anticipazioni 8 gennaio 2025: Don Lorenzo pronto a distruggere Catalina ma ha bisogno dell'aiuto di Cruz

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame dell'episodio de La Promessa in onda l'8 gennaio 2025 su Rete4. Nell'episodio della Soap, Don Lorenzo vorrà prendere il controllo totale del business delle marmellate e chiederà a Cruz di dargli una mano per liberarsi di Catalina.

Don Lorenzo sarà pronto ad agire e stavolta Catalina dovrà essere cacciata. Le anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata della Soap in onda l’8 gennaio 2025, alle ore 19.35 su Rete4, il De La Mata vorrà prendere il controllo totale del commercio delle marmellate e allontanare la marchesina una volta per tutte. Avrà però bisogno dell’aiuto di Cruz, a cui chiederà di intervenire per accelerare questo passaggio. Intanto Manuel confiderà a Blanca i suoi turbamenti riguardo al rapporto con Jana e alla morte di Jimena mentre la cameriera cercherà non pensare troppo ai suoi problemi sentimenti per concentrarsi sulla guarigione di Diego. Pia porterà suo figlio alla tenuta per curarlo dai suoi problemi respiratori e Don Ricardo Pellicer le darà il suo inaspettato sostegno. Maria continuerà a nascondere a Salvador il contenuto della lettera che ha ricevuto ma il suo innamorato inizierà a stancarsi del suo comportamento così freddo e distaccato.

La Promessa Anticipazioni 8 gennaio 2025: Don Lorenzo pronto a cacciare Catalina

Pelayo ha fatto infuriare Catalina con un’altra confessione sconvolgente. Il conte ha rivelato alla fidanzata dei ricatti di Don Lorenzo e la marchesina, che già sospettava di lui, ha affrontato il Capitano come una furia. Il duro scontro avvenuto tra i due ha spinto il De La Mata a voler accelerare i suoi piani, quelli atti a liberarsi della presenza della marchesina nel business delle marmellate. Don Lorenzo vorrà prendere totalmente il controllo degli affari e allontanare per sempre la ragazza, da sempre una spina nel fianco. Per riuscirsi, più velocemente possibile, chiederà una mano a Cruz. Visto i suoi rapporti non idilliaci con la figliastra, la marchesa sarà ben contenta di aiutarlo e i due si ritroveranno di nuovo pericolosamente alleati.

La Promessa Anticipazioni: Pia in pena per suo figlio Diego

Manuel è molto felice di avere Blanca accanto a sé. La presenza della sua amica lo rende molto più sereno, soprattutto perché a lei – al corrente dei tutti i suoi segreti – può confidare come si sente davvero. Le confesserà infatti di essere molto confuso sul suo rapporto con Jana e di sentirsi in colpa per la morte di Jimena. La ragazza cercherà di rassicurarlo e di dargli il coraggio di affrontare questa brutta situazione mentre Jana, anche lei sconvolta per la morte della figlia dei Duchi De Los Infantes, si distrarrà prendendosi cura del figlio di Pia. Il piccolo, affetto da gravi problemi respiratori, è stato portato alla tenuta dalla madre affinché la cameriera potesse aiutarlo. La governante sarà in ansia e troverà un inaspettato sostegno da parte di Don Ricardo, che le permetterà di tenere il bambino con sé. Purtroppo questa soluzione non durerà per molto. Qualcuno farà la spia a Cruz e la marchesa, furiosa, imporrà a Pia di riportare il bambino in paese.

La Promessa Trame e Anticipazioni: Maria e Salvador ai ferri corti

Maria ha ricevuto una misteriosa lettera, il cui contenuto deve rimanere segreto. Nessuno deve sapere che la Fernandez ha ricevuto una proposta di lavoro, che la porterebbe lontana dalla tenuta. La ragazza non ha ancora intenzione di informare Salvador, che però si renderà conto del comportamento strano e freddo della sua amata. Il ragazzo comincerà a stancarsi di non sapere cosa le succeda e davanti al suo rifiuto di dirgli la verità, si arrabbierà talmente tanto da cominciare anche lui a essere scostante.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete4.