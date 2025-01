La Promessa Anticipazioni 12 gennaio 2025: Blanca propone a Manuel e Jana una soluzione per il loro amore

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame dell'episodio de La Promessa in onda il 12 gennaio 2025 su Rete4. Nell'episodio della Soap, Blanca aiuta Manuel e Jana a salvare il loro amore mentre Ayala conferma di non volersene andare.

Blanca si rivelerà una preziosa alleata anche stavolta. Nella puntata de La Promessa in onda il 12 gennaio 2025, alle ore 19.35 su Rete4, la Palomar spingerà Jana e Manuel a non rinunciare al loro amore per nulla al mondo. La ragazza offrirà loro una soluzione ai loro problemi e darà loro preziosi consigli su come fare. I due giovani riusciranno a mettere in pratica i suoi consigli? Intanto Lope sarà molto triste per la fine della sua relazione con Vera e la sua tristezza influirà sui suoi piatti mentre tra Pelayo e Catalina le cose potrebbero migliorare grazie a una rivelazione da parte del conte, che confesserà alla sua amata dei piani terribili che Don Lorenzo ha contro di lei. Simona sarà sempre più in ansia per salute della figlia mentre Don Alonso, spinto da Cruz, cercherà di cacciare Ayala dalla tenuta ma il nobile non avrà alcuna intenzione di schiodarsi dal posto dove sta.

La Promessa Anticipazioni 12 gennaio 2025: Blanca ha una soluzione per salvare l’amore tra Jana e Manuel

Cruz sta indagando su Blanca. La marchesa sospetta che sia lei la misteriosa donna che suo figlio ha rivelato di amare. La Palomar è già corsa ai ripari e per evitare di finire in un ciclone di maldicenze, ha spronato Manuel a chiarire alla madre il loro rapporto. La ragazza non si limiterà a questo. Decisa ad aiutare il suo amico e Jana, a cui si è affezionata, escogiterà un piano per impedire che i due debbano rinunciare al loro amore. Darà quindi loro dei preziosi consigli, sicura che la loro relazione possa trionfare. I due ragazzi saranno in grado di metterli in pratica e di ritrovare la loro complicità?

La Promessa Anticipazioni: Catalina e Pelayo in crisi ma…

Tra Catalina e Pelayo c'è ancora freddezza e le cose non vanno ancora bene. La marchesina non riesce a perdonare il suo fidanzato per averle mentito per così tanto tempo e il conte non sta riuscendo a convincerla di averlo fatto per non perderla per sempre. Una nuova rivelazione da parte del conte potrebbe però ridare speranza al futuro della coppia. Vera si renderà conto di quanto Lope sia deluso dalla fine della loro relazione e di come la sua tristezza stia influendo negativamente sulla riuscita dei suoi piatti. Il cuoco sarà talmente tanto triste da non riuscire a concentrarsi.

La Promessa Trame e Anticipazioni: Don Alonso cerca di cacciare Ayala

Cruz ha minacciato Ayala ma il conte non si è curato nemmeno per un momento delle parole della marchesa. La nobildonna, furiosa, chiederà a suo marito di intervenire. Don Alonso si farà avanti e cercherà il modo per cacciare lo spiacevole ospite dalla sua proprietà. L’ex amante di Petra non solo non si lascerà infastidire dal marchese ma ribadirà a gran voce di non avere alcuna intenzione di andarsene. Simona invece sarà sempre più in ansia per la salute di Virtudes, che sembrerà essere peggiorata.

