La Promessa Anticipazioni 5 gennaio 2025: I Duchi De Los Infantes gelano Cruz. La vendetta è vicina?

I duchi De Los Infantes faranno paura. Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 5 gennaio 2025, alle ore 19.35 su Rete4, il padre di Jimena chiamerà Cruz e intimerà a lei e alla sua famiglia di tenersi lontani dal funerale della figlia. Pia sarà costretta a raccontare a Don Ricardo tutta la verità su suo figlio Diego e tra i due ci sarà un chiarimento. Maria riceverà una misteriosa lettera che la preoccuperà visibilmente mentre la marchesa, sconvolta dalla chiamata dei consuoceri, deciderà di riprendere in mano la gestione dell’intera tenuta.

La Promessa Anticipazioni 5 gennaio 2025: I duchi De Los Infantes gelano Cruz

La morte di Jimena ha sconvolto Manuel ma ha anche fatto tremare Cruz. La marchesa teme che i suoi consuoceri, che li hanno più volte accusati di aver causato il male della loro figlia e infine la sua scomparsa, vogliano vendicarsi. Le sue paure verranno ulteriormente alimentata da un’improvvisa chiamata. Il duca chiederà alla marchesa di informare tutta la famiglia che la loro presenza al funerale di Jimena non è gradita. La nobildonna capirà di essere finita nei guai e dovrà correre immediatamente ai ripari.

La Promessa Anticipazioni: Cruz pronta a difendersi dai duchi

I Duchi De Los Infantes, dopo quanto successo alla loro figlia, hanno affilato le armi contro i Lujàn. La marchesa avrà paura che i suoi consuoceri possano vendicarsi di loro e il fatto che non li abbiano invitati al funerale di Jimena, lascia presagire che abbiano intenzione non solo di rompere con loro ma di umiliarli pubblicamente. Cruz dovrà impedire con tutte le sue forze che questo accada e giurerà di riprendere in mano la gestione della sua tenuta, affinché la sua famiglia possa difendersi da qualsiasi attacco.

La Promessa Trame e Anticipazioni: Don Ricardo si mostra comprensivo con Pia

Maria riceverà una strana e preoccupante lettera. La Fernandez non dirà nulla ma si capirà che la lettura della missiva la renderà piuttosto nervosa. Don Ricardo ha chiesto spiegazioni a Pia circa le sue continue assenze dalla tenuta e la governante è stata costretta a confessare al nuovo maggiordomo di recarsi da suo figlio Diego, affidato alle cure di un’altra famiglia, a causa degli eventi accaduti alla tenuta. Il Pellicer si dimostrerà inaspettatamente comprensivo con la donna e tra loro ci sarà un chiarimento. Possibile che Don Ricardo possa diventare un alleato per tutti i domestici?

