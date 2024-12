La Promessa Anticipazioni 1° gennaio 2025: Pia in ansia per l'arrivo del nuovo maggiordomo

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame dell'episodio de La Promessa in onda il 1° gennaio 2025 su Rete4. Nell'episodio della Soap, Pia è preoccupata per l'arrivo del nuovo maggiordomo. Le creerà problemi?

Le condizioni di Jimena saranno drammatiche e purtroppo non sarà il solo problema a tediare la tenuta dei Lujàn. Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata in onda il 1° gennaio 2025, alle ore 19.35 su Rete4, Abel confermerà che ci sono pochissime speranze che la marchesina si salvi. Intanto Pia avrà il terrore di incontrare il nuovo maggiordomo, Don Ricardo Pellicer. La governante spererà che l’uomo non si riveli un personaggio abietto come Gregorio. Petra continuerà a osservare le mosse di Ayala e spererà che il suo innamorato le sia fedele mentre Vera rivelerà a Lope che il denaro trovato nel borsone appartiene a lei. Il cuoco sarà sotto shock.

La Promessa Anticipazioni 1° gennaio 2025: Le condizioni di Jimena sono drammatiche

La tragedia si è compiuta. Jimena ha tentato il suicidio. La marchesina ha scoperto che l’amante di Manuel è Jana e delusa ma soprattutto disillusa, ha accusato il marito e la sua famiglia di non averla mai e poi mai accettata. Nessuno di loro ha mai davvero capito come si è sentita a diventare vedova dopo appena un giorno e a essere trattata come una persona poco gradita. La ragazza, in preda all’ira e alla disperazione, ha deciso di porre fine alle sue sofferenze, lasciandosi cadere dalla balaustra della scala padronale della villa dei Lujàn, finendo a terra priva di sensi. Jimena non è morta sul colpo ma le sue condizioni saranno critiche. Abel informerà tutti delle pochissime possibilità che la giovane si salvi e preparerà tutti al peggio.

La Promessa Anticipazioni: Pia preoccupata per l’arrivo del nuovo maggiordomo

Pia e Don Romulo stanno rivoluzionando la gestione dei camerieri della tenuta. Salvador ha fallito le sue prove per diventare primo valletto e Don Romulo ha deciso di intervenire in un altro modo. Non ha licenziato il ragazzo e gli ha permesso di riprendere il suo ruolo di lacchè ma ha assunto un nuovo maggiordomo, affinché possa dargli una mano. La scelta è ricaduta sul suo amico Ricardo Pellicer, che sta per arrivare. Pia non ne sarà entusiasta; avrà infatti paura che un nuovo estraneo entri a far parte del loro gruppo di lavoro e spererà che questi non diventi pressante e spaventoso come il precedente secondo maggiordomo, ovvero il suo folle marito Gregorio.

La Promessa Trame e Anticipazioni: Petra tiene d’occhio Ayala

Petra continuerà a tenere d’occhio Ayala e le sue mosse. La cameriera sarà più che mai certa che il suo innamorato le stia nascondendo qualcosa e che abbia iniziato a provare dei sentimenti per Margarita. Per averne certezza lo ossereverà costantemente, pronta a passare all’attacco nel momento più opportuno. Intanto Vera, molto colpita dal regalo di Lope, deciderà di essere sincera almeno con lui e gli rivelerà che i soldi trovati nel borsone sono suoi. Peccato che il denaro finirà nelle mani più sbagliate: quelle di Cruz.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete4.