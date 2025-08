La Promessa Anticipazioni 3 agosto 2025: Jana è distrutta! Maria riuscirà ad aiutarla?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 3 agosto 2025 su Rete4. Nell'episodio della Soap Jana rivelerà a Maria tutti i suoi dubbi e le sue sofferenze.

Nella puntata de La Promessa in onda il 3 agosto 2025, alle ore 19.40 su Rete4, continueremo a vedere Jana in grande difficoltà con la sua nuova vita. Dopo aver partecipato alla cena in suo onore, organizzata da Cruz per metterla a disagio, la ragazza si chiuderà ancora di più in se stessa, infastidita dai modi di fare dei marchesi e anche preoccupata per via delle occhiatacce che Don Lorenzo e Ayala le rivolgono. L’ex cameriera si confiderà con Maria, alla quale rivelerà di essersi sentita così in imbarazzo da non voler più cenare e tantomeno pranzare con la famiglia di Manuel. La Fernandez riuscirà a darle dei consigli validi per uscire da questa situazione per lei così tanto difficile. Vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

La Promessa Anticipazioni: Jana si sente in trappola

Jana è in gabbia, dorata ma sempre una gabbia. Da quando si è trasferita al piano nobile, per lei niente è più stato lo stesso e ha dovuto affrontare situazioni per lei molto imbarazzanti. Per non dare dispiacere a Manuel, la giovane ha dovuto presentarsi alla cena di benvenuto organizzata per lei da Cruz – per la seconda volta – ma la serata si è rivelata un disastro e la marchesa ha gridato allo scandalo, dando dell’irrispettosa e della maleducata alla fidanzata di suo figlio, che ha lasciato la tavola prima del tempo per rifugiarsi nella sua camera, da cui farà fatica a uscire.

Jana rivela a Maria i suoi turbamenti nella puntata de La Promessa in onda il 3 agosto 2025

Jana non riesce ad abituarsi alla vita di Manuel. Lei è sempre stata una ragazza per bene ma non nobile e certe regole dell’etichetta non le si addicono proprio. Per amore del marchesino ha deciso di sacrificarsi ma si sta rendendo sempre più conto di quanto sia difficile. Per fortuna accanto a lei troverà Maria, alla quale racconterà tutto ciò che prova. La giovane le rivelerà di essersi sentita terribilmente in imbarazzo alla cena con la famiglia dei Lujàn e di aver notato gli sguardi torvi e disprezzanti di Don Lorenzo e Ayala, che le hanno fatto capire di essere fuori posto e di troppo.

La Promessa Anticipazioni: Maria incoraggia Jana a non mollare

Jana rivelerà a Maria di sentirsi fuori posto e soprattutto non apprezzata. Maria le riserverà dolci parole rassicuranti e la spingerà a non mollare la presa. La Fernandez non vorrà che la sua amica molli la presa e la dia vinta a Cruz in questo modo, non dopo tutto quello che ha subito. Insomma la cameriera la inviterà a lottare con forza contro la marchesa ma soprattutto a parlarne con Manuel, con cui potrà trovare la giusta soluzione ai suoi drammi. E così Jana farà, ricevendo il sostegno anche del suo amato.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 circa su Rete 4.