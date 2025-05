La Promessa Anticipazioni 4 maggio 2025: Petra aggredisce Teresa mentre Jana rivela a Manuel la sua vera identità

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 4 maggio 2025 su Rete4. Le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Petra non riuscirà più a trattenersi e accuserà Teresa di aver dimenticato troppo in fretta Feliciano. Intanto Jana racconterà a Manuel ogni cosa.

Petra non riuscirà a trattenersi più e confesserà a Teresa tutto il suo risentimento. Nella puntata de La Promessa in onda il 4 maggio 2025, alle ore 19.35 su Rete4, la governante aggredirà la cameriera e l’accuserà di aver dimenticato troppo in fretta Feliciano. Le anticipazioni dell’episodio ci rivelano che la povera Teresa ci rimarrà malissimo e spererà che prima o poi il rapporto con la sua ex quasi suocera possa migliorare e tornare quello di una volta. Intanto Pelayo si troverà in difficoltà in cucina. Dopo quello che ha fatto, i cuochi non riusciranno più a fidarsi di lui ma Catalina non perderà il coraggio che la contraddistingue da sempre e spingerà il suo innamorato a riconquistare la fiducia di tutti, soprattutto di Simona. Spinta da Maria, che lei riterrà abbia ragione, Jana deciderà di confessare a Manuel tutta la verità su di lei. Marcelo continuerà a fare degli errori e sia sua moglie che Santos lo sgrideranno.

La Promessa Anticipazioni 4 maggio 2025: Petra aggredisce Teresa

Da quando è tornata alla tenuta, Teresa ha dovuto affrontare la freddezza di Petra. Mentre gli altri camerieri sono stati contenti di vederla e le hanno chiesto di raccontare cosa sia successo durante la sua assenza ma soprattutto di rivelare loro dei dettagli sul suo matrimonio con Marcelo, con cui si è presentata dopo mesi di lontananza, la governante le ha mostrato solo freddezza. La ragazza è stata contenta di ricevere tutto questo affetto ma è rimasta profondamente colpita dal duro atteggiamento mostrato dalla madre di Feliciano. Petra non ha gradito che la ragazza si sia sposata e nella puntata del 4 maggio 2025, la sua ira scoppierà senza più freni. La governante aggredirà la ragazza e l’accuserà di aver dimenticato Feliciano troppo in fretta e di non averlo mai sinceramente amato. Per la domestica, scelta personalmente da Cruz per diventare la sua cameriera personale, sarà un boccone amaro da mandare giù.

La Promessa Anticipazioni: Jana rivela a Manuel tutta la verità

Jana sta per sposarsi ma Maria l’ha spronata a non fare nulla se prima non sarà stata sincera, del tutto, con Manuel. La cameriera non ha ancora rivelato al suo futuro marito chi è lei veramente e perché è arrivata alla tenuta. La Fernandez ha sottolineato all’amica che non può fondare la sua unione su un non detto e su una bugia che potrebbe rovinare tutto e Jana si è convinta che Maria abbia più che mai ragione. Deciderà quindi di affrontare questo spinoso argomento e di raccontare al marchese tutto. Gli dirà di chiamarsi Mariana e di essere la sorella di Curro, il cui vero nome è Marcos. Ma come reagirà Manuel?

Pelayo ancora in difficoltà, ecco cosa succederà nella puntata de La Promessa

Catalina sta facendo di tutto affinché Pelayo venga accettato da tutti ma la marchesina si troverà ancora in grande difficoltà. Il conte troverà grande resistenza anche in cucina e si scoprirà che i cuochi non hanno più alcuna fiducia in lui. La marchesina, che Don Alonso ha difeso contro Don Lorenzo dandole ancora più coraggio di affrontare tutto e tutti, gli consiglierà di stringere i denti e di riconquistare prima di tutto la fiducia di Simona. Pelayo riuscirà a ritagliarsi di nuovo uno spazio in casa? Intanto Marcelo combinerà altri errori e sia Santos che Teresa – sempre più preoccupata – lo rimprovereranno.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 28 aprile al 4 maggio 2025

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.