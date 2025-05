La Promessa Anticipazioni 3 maggio 2025: Vera è terrorizzata, sua madre è a colloquio con Cruz!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 3 maggio 2025 su Rete4. Le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Vera scoprirà che sua madre ha chiesto un colloquio privato a Cruz. La duchessa rivelerà alla marchesa la vera identità della sua cameriera?

Jana è molto contenta di sposarsi e nella puntata de La Promessa in onda 3 maggio 2025 alle ore 19.35 su Rete4, mostrerà il suo abito da sposa a Maria. La Fernandez la metterà in guardia e le consiglierà di rivelare tutta la verità su di lei a Manuel, prima di convolare a nozze. Don Alonso prenderà in mano il business delle marmellate, con l’intento di lasciarlo in gestione a Catalina, colei che ha avuto l’idea di questa attività, ma soprattutto che si è occupata di essa con attenzione e amore. Vera rimarrà sconvolta dalla notizia che sua madre ha chiesto confronto privato con Cruz e lo ha ottenuto. La ragazza avrà paura che la donna possa confessare tutto alla marchesa e che la sua vera identità venga svelata. Lope prometterà alla sua innamorata di darle una mano per scoprire che cosa le tue donne si siano dette.

La Promessa Anticipazioni 3 maggio 2025: Maria spinge Jana a dire tutta la verità a Manuel

Manuel e Jana sono pronti a sposarsi. Il marchese ha regalato un abito da sposa alla sua fidanzata e non vede l’ora di vederglielo indosso nel giorno più bello della loro vita. La cameriera lo mostrerà trionfante a Maria ma la Fernandez la metterà in guardia e la spronerà a stare più attenta a quello che sta facendo. La giovane la spingerà a rivelare al suo innamorato tutta la verità su di lei, cosa che la nostra protagonista non ha ancora fatto. Maria è convinta che la sua amica debba confessare chi è davvero e perché è arrivata la tenuta, prima di diventare la moglie del figlio di Don Alonso.

Jana darà retta a Maria ritenendo anche la ragazza abbia più che mai ragione. Non potrà certo fondare il suo matrimonio su una menzogna o meglio su qualcosa di non detto anche perché in questo grande segreto è compreso Curro, che per Manuel è un amato cugino, con cui ha condiviso uno dei momenti più duri della propria vita: la guerra.

Vera terrorizzata da sua madre, ecco cosa succederà nella puntata de La Promessa

Vera scoprirà con orrore che sua madre è tornata a La Promessa. Stavolta la duchessa de Carril non si limiterà a voler parlare con sua figlia ma sarà determinata a fare molto di più. La cameriera verrà a sapere che la sua mamma ha chiesto e ha ottenuto un confronto privato con Cruz e avrà timore che lei possa aver confessato tutto alla marchesa e che la sua vera identità sia stata scoperta. E se così fosse, dovrà per forza tornare a casa dove l’attenderanno suo padre e la sua ira. Lope prometterà di aiutarla a scoprire cosa le due nobili si siano dette. Riuscirà a capire che cosa è davvero successo?

La Promessa: Don Alonso prende in mano il business delle marmellate ma…

Don Alonso ha difeso Catalina da Don Lorenzo. Il marchese non ha più intenzione di dare retta a suo cognato ed è determinato a seguire il suo istinto, che gli dice di dare ragione a sua figlia. Il marchese prenderà in mano il business delle marmellate con l’obiettivo di lasciarlo in gestione a Catalina. Scoprirà infatti che il Capitano ha rovinato l’attività aperta dalla sua bambina, usando delle materie prime scadenti e vendendole ai soldati, alcuni dei quali si sono sentiti male mangiando le sue produzioni andate a male. Don Alonso vorrà ristabilire l’equilibrio nell’impresa e poi restituirla alla marchesina, che ne avrà la completa gestione e potrà decidere autonomamente se rendere partecipe Pelayo, con cui ha appena fatto pace.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.