La Promessa Anticipazioni 2 agosto 2025: Martina mette Ayala spalle al muro!

Vediamo cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 2 agosto 2025 su Rete4. Nell'episodio della Soap Martina pungolerà Ayala e lo metterà in grande difficoltà mentre Teresa deciderà di non partire con Marcelo; lei rimarrà alla tenuta.

L’alleanza tra Martina e Petra porterà sicuramente i suoi frutti soprattutto se le due donne continueranno a tormentare Ayala come stanno facendo. Nella puntata de La Promessa in onda il 2 agosto 2025 su Rete4, la marchesina pungolerà Ignacio chiedendogli informazioni sui suoi rapporti con i componenti della servitù. La ragazza vorrà cogliere il conte in fallo e riuscirà così a liberarsi di lui. Intanto Padre Samuel restituirà a Don Ricardo il crocifisso perduto e Maria riferirà a tutti che è lui è il ladro. Teresa informerà Marcelo di non avere alcuna intenzione di seguirlo e quindi non partirà con lui mentre Jana si presenterà alla cena in suo onore ma sarà talmente in imbarazzo che la lascerà prima della fine, scatenando ovviamente l’ira di Cruz. Ma ecco nel dettaglio cosa vedremo nell’episodio della Soap.

La Promessa Anticipazioni 2 agosto 2025: Martina mette Ayala in difficoltà

Martina e Petra sono alleate e nella loro mente c’è solo una cosa: distruggere Ayala e cacciarlo dalla tenuta. La governante ha informato la marchesina del rapporto amoroso che un tempo la legava a Ignacio, padre di suo figlio Feliciano, e sarà proprio questo dettaglio che la rampolla di Margarita userà per mettere il conte in difficoltà. La ragazza subisserà di domande il nobile e gli chiederà quali siano i suoi rapporti con la servitù, facendogli capire di sapere ben più di quanto lui creda. Ayala vacillerà o continuerà a mantenersi stoico e impassibile?

Teresa non partirà con Marcelo, ecco cosa vedremo nella puntata de La Promessa

Marcelo andrà via e lascerà la tenuta molto presto. Il ragazzo non ne può più di essere maltrattato e additato come un donnaiolo e persino un ladro. Lui non è nessuna delle due cose e sentirsi accusare di questo lo sta rendendo nervoso anzi lo sta proprio ferendo. Per questo ha deciso di partire per il Portogallo e ha chiesto alla sorella di andare con lui. Teresa lo informerà che lei non partirà; rimarrà a La Promessa e manterrà il suo lavoro ma questo vorrà dire trovare presto un modo per permettere ai due, che per tutti sono sposati, di separarsi. Ma cosa faranno?

La Promessa: Jana, in imbarazzo, abbandona la cena in suo onore. Che guaio!

Cruz ha organizzato un’altra cena di benvenuto per Jana e l’ha costretta a presentarsi a tavola con tutta la famiglia. La ragazza si sentirà molto in imbarazzo e finirà per fare un’altra mossa rischiosa. L’ex cameriera lascerà l’evento prima del tempo e la reazione della marchesa non si farà certo attendere. Intanto Padre Samuel – ora che non ha più bisogno di denaro, grazie alla donazione di Catalina e Pelayo per le nozze – restituirà a Don Ricardo il crocifisso perduto ma Maria, al corrente di quello che ha fatto, rivelerà che è lui il ladro. Per il parroco si metterà male o la farà franca?

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 circa su Rete 4.