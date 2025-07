La Promessa Anticipazioni 27 luglio 2025: Jana rischia grosso. Cruz è furiosa!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le anticipazioni de La Promessa in onda il 27 luglio 2025 su Rete4. Nell'episodio della Soap Jana farà infuriare Cruz. La marchesa finirà per cacciarla dalla Villa definitivamente?

Jana si sta mettendo nei guai e stavolta affronterà l’ira dei marchesi. Le anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 27 luglio 2025, alle ore 19.40 su Rete4, ci rivelano che la giovane ex cameriera non riuscirà ad abituarsi facilmente alla nuova vita di signorina ai piani nobili e farà dei passi falsi che rischieranno di scatenare contro di lei Cruz, la sua futura suocera. Intanto Curro continuerà a pensare di dover assolvere ai suoi doveri di uomo perbene e comincerà a riflettere sulla necessità di sposare Julia, anche se non la ama. Cosa succederà? José Juan diventerà sempre più insistente? Scopriamo insieme nel dettaglio cosa vedremo nell’episodio della Soap.

La Promessa Anticipazioni: Jana accolta con tutti gli onori ma per lei è un incubo

Jana è diventata una signora. Dopo aver scoperto che Manuel ha rinunciato al volo per poterla sposare, la ragazza non ha potuto più rifiutare di spostarsi al piano nobile e di cominciare una nuova vita con i marchesi e la loro famiglia. La ragazza ha sempre mostrato riserve su questo trasferimento, che proprio non fa per lei. Sentirsi chiamare “signorina Exposito” dai suoi amici non giova per nulla e nemmeno l’essere stata accolta come una vera regina da una donna che ha impedito le sue nozze. Insomma abituarsi alla novità non è semplice anzi forse impossibile per lei.

Jana fa infuriare Cruz, ecco cosa succederà nelle puntate de La Promessa

Jana ha rifiutato di presentarsi al pranzo con i marchesi e purtroppo ha fatto la stessa cosa con la cena, dimostrando a tutti di non essere per nulla contenta di stare con loro. Il fatto di aver boicottato due momenti importanti per la famiglia, farà infuriare Cruz. La marchesa ha già fatto un passo importante per questa ragazza, che si sta rivelando persino un’ingrata. La cosa non potrà essere tollerata a lungo e Manuel dovrà intervenire prima che sia troppo tardi. Ma riuscirà a convincerla almeno a provare a integrarsi?

La Promessa Anticipazioni: Curro sempre più in bilico

Curro è distrutto; l’arrivo di José Juan lo ha messo davanti a un bivio e deve decidere che fare. Il baronetto da una parte crede che il nuovo arrivato abbia ragione e che sia davvero suo compito ristabilire quell’equilibrio che si è guastato dopo la morte di Paco, avvenuta per un suo errore, dall’altra però non pensa che sposare una donna che non ama e condannare Julia a un matrimonio infelice, sia la soluzione più giusta per lui e per la giovane fanciulla, una vedova bianca che però pare essere stata capace di perdonarlo. José Juan sarà in grado di fare lo stesso e Don Lorenzo, al corrente dei progetti dell’uomo, si metterà in mezzo o lascerà che suo figlio scelga per sé? Ovviamente conoscendo il Capitano già immaginiamo che la risposta a questa domanda sia una sola: il De La Mata ci metterà il suo zampino… e molto presto!

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 circa su Rete 4.