La Promessa Anticipazioni 1° dicembre 2024: Colpo di scena, Jimena torna alla tenuta!

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata de La Promessa in onda su Rete4 il 1° dicembre 2024. Nell'episodio della Soap, Jimena tornerà a casa dei marchesi. Che intenzioni avrà? Intanto Pelayo deciderà di far entrare Don Lorenzo nel business delle marmellate per impedirgli di svelare i suoi segreti.

Puntata ricca di sorprese quella de La Promessa in onda il 1° dicembre 2024, alle ore 19.45 su Rete4. Le Anticipazioni della Soap ci rivelano che nell’episodio della Soap che vedremo domenica, Pelayo si convincerà a chiedere a Catalina di far entrare Don Lorenzo nel business delle marmellate. Il conte non avrà più altra scelta e si troverà costretto a condividere i guadagni con il Capitano per evitare che la sua fidanzata scopra tutta la verità su di lei. Jana rivelerà a Curro di voler partecipare al prossimo colloquio tra lui e Don Alonso mentre Cruz darà ordine a Petra di distruggere l’abito da sposa di Catalina. Ayala spronerà la domestica di eseguire gli ordini per non destare alcun sospetto. Jana giurerà ad Abel di non averlo mai usato per rendere geloso Manuel mentre il marchese tornerà a casa. Alla tenuta farà il suo ritorno anche Jimena, per la sorpresa di tutti.

La Promessa Anticipazioni 1° dicembre 2024: Pelayo deve cedere ai ricatti di Don Lorenzo

Pelayo è sotto scacco. Don Lorenzo ha scoperto tutto su di lui e lo ha ricattato. Il Capitano lo ha messo davanti a una scelta, ovvero accoglierlo nel business delle marmellate e dargli una quota della vendita delle armi, i suoi veri traffici, oppure perdere ogni cosa, a partire da Catalina, a cui racconterà tutto. Il conte dovrà purtroppo cedere e, preso coraggio, chiederà alla fidanzata di accettare il De La Mata come loro socio. Intanto la cena di Salvador e Maria non andrà come previsto e tra loro crescerà una forte tensione. Intanto Cruz darà ordine a Petra di distruggere l’abito da sposa di Catalina. La cameriera non vorrà ubbidirle ma Ayala la spingerà a farlo, per non destare alcun sospetto nella marchesa.

La Promessa Anticipazioni: Jana giura ad Abel di non averlo mai usato

Jana confesserà ad Abel di essere molto delusa per come si sono messe le cose tra loro. La ragazza assicurerà al dottore di non aver mai usato la loro relazione per far ingelosire Manuel ma di aver invece provato veri sentimenti per lui. Il dottore, colpito da queste parole, si convincerà a chiarire le cose anche con il marchese. Intanto la cameriera dirà a Curro di voler partecipare al prossimo incontro che avrà con Don Alonso. La giovane vorrà infatti sentire con le sue stesse orecchie i suoi racconti.

La Promessa Trame e Anticipazioni: Jimena torna alla tenuta

Manuel è caduto nell'inganno dei suoi genitori ed è furioso. Il ragazzo non si sarebbe mai immaginato che Cruz e Don Alonso fossero capaci di imbrogliarlo in questo modo, non dopo quello che sua moglie lo ha costretto a patire. Le insistenze dei duchi hanno però avuto la meglio e i marchesi hanno dovuto organizzare una farsa per far sì che il loro ragazzo incontrasse Jimena. Nelle puntate de La Promessa ci sarà un grosso colpo di scena. Sì perché proprio la giovane Jimena si presenterà alla tenuta all’improvviso, lasciando tutti senza parole. Cosa vorrà ora? Tornerà alla carica con suo marito?

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.45 circa su Rete4.