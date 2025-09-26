La Promessa Anticipazioni 27 settembre 2025: Catalina rischia di morire?

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 27 settembre 2025 su Rete4. Ecco le anticipazioni complete dell'episodio della Soap.

Catalina dovrà rivedere tutti i suoi piani. Sì perché nella puntata de La Promessa in onda il 27 settembre 2025, alle ore 19.50 su Rete4, la marchesina si troverà a fronteggiare un grave problema di salute che le impedirà di muoversi dalla tenuta come aveva invece pensato. La ragazza avrà una pericolosa emorragia e i marchesi saranno costretti a chiamare il medico, che visiterà la giovane e le imporrà un riposo assoluto. Il dottore la obbligherà di rimanere a letto e rivelerà a Don Alonso che sua figlia è in attesa di due gemelli. Intanto Petra spingerà Santos a cercare la verità su sua madre, visto che la versione di suo padre rimette in discussione tutto. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

La Promessa Anticipazioni: Catalina deve rivedere tutti i suoi piani

Manuel e Jana si sono sposati e per Catalina era arrivato il momento di lasciare la tenuta. La marchesina aveva pensato di levare le tende e di liberare Cruz e suo padre dall’ingombro di una gravidanza che causerà sicuramente uno scandalo alla famiglia. Capito l’antifona e certa di essere diventata solo un peso, Catalina era pronta a fare i bagagli e a cominciare una nuova vita, da sola, lontana da La Promessa. Ma i suoi piani purtroppo sono stati interrotti da un problema di salute, che le ha fatto temere il peggio. La giovane è stata colpita da un’improvvisa emorragia, che ha costretto i marchesi a chiamare subito un medico.

Catalina deve stare a riposo, ecco cosa vedremo nella puntata de La Promessa del 27 settembre 2025

Catalina ha avuto una grave emorragia ma per fortuna è stata soccorsa in tempo. Il medico è arrivato molto in fretta e dopo averla visitata ha decretato una sola e unica soluzione: la ragazza deve stare a riposo assoluto. La giovane sarà quindi costretta a rinunciare a partire come aveva pensato e dovrà rimanere ferma a letto, per tutta la durata della gravidanza, che si rivelerà più problematica del previsto. Il dottore rivelerà a Don Alonso che Catalina aspetta due gemelli e che questa condizione, molto particolare, rende le cose più delicate, tanto da dover porre maggiore attenzione da ora in poi, a ogni movimento e ogni faccenda a cui è solita dedicarsi la primogenita del marchese.

La Promessa: Petra spinge Santos a indagare su sua madre

Santos è sconvolto dalla verità. Il ragazzo ha scoperto non solo che sua madre è ancora viva ma anche che lo ha abbandonato. A dirglielo è stata Pia, che gli ha confidato una confidenza di Don Ricardo, che si è limitato a dire al figlio di aver agito solo per il suo bene. Il giovane è molto confuso e non sa se credere alla cameriera e al suo papà, che gli ha mentito per tutto questo tempo. Ancora una volta Petra si farà avanti e spingerà il ragazzo a indagare più a fondo sulla faccenda e a scoprire una volta per tutte risposte sulla sua mamma, magari anche riuscendo a mettersi in contatto con lei.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica nell'access prime time di Rete 4.