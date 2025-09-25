La Promessa Anticipazioni 26 settembre 2025: Santos sconvolto dalla verità... di nuovo! Ecco cosa succede

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 26 settembre 2025 su Rete4. Ecco le anticipazioni complete dell'episodio della Soap.

Santos sarà sconvolto dalla verità che Pia gli confesserà su sua madre. Nella puntata de La Promessa in onda il 26 settembre 2025, alle ore 19.50 su Rete4, il valletto sarà travolto da una dura realtà, su cui dovrà ragionare. Non sarà facile credere che sua madre, che lui non ricorda, sia scappata e lo abbia abbandonato. Intanto Catalina continuerà a pensare di lasciare la tenuta ma un intoppo la costringerà a rivedere i suoi piani completamente. Ecco cosa succederà nell’episodio della Soap.

La Promessa Anticipazioni 26 settembre 2025: Pia pronta a supportare Don Ricardo

Pia sa tutta la verità su Ana, la moglie di Don Ricardo, e non può sopportare che Petra abbia incantato Santos e che il ragazzo, per colpa sua, sia infuriato con suo padre. Per questo motivo ha deciso di intervenire e di sostenere la tesi del maggiordomo. La cameriera ha affrontato faccia a faccia il valletto e gli ha raccontato una versione dei fatti molto cruda e dura. Gli ha quindi rivelato che sua madre lo ha abbandonato e che è stata lei a decidere di lasciare la famiglia per scappare con un altro uomo. Una rivelazione che ha lasciato Santos senza parole ma anche molto dubbioso. Sarà davvero questa la realtà oppure suo padre ha mentito anche alla cameriera?

La Promessa Anticipazioni: A chi crederà Santos?

Petra ha conquistato la fiducia di Santos e per il valletto è come se fosse sua madre. Per questo motivo la cameriera ha potuto raccontare al ragazzo la verità sulla sua mamma e scatenare la sua ira contro Don Ricardo. Ma la confessione di Pia ha rimesso tutte le carte in gioco. Santos si troverà frastornato e dubbioso; non saprà infatti se credere alla versione dei fatti del suo papà oppure no e penserà pure che il maggiordomo abbia mentito persino alla sua amata, cosa tutt’altro che impossibile, visto le bugie che ha raccontato a lui sino a ora. E le cose si complicheranno ulteriormente quando Ana, sua madre, si presenterà alla tenuta e questo avverrà molto presto.

Catalina pronta a partire ma… ecco cosa succederà nella puntata de La Promessa

Catalina ha deciso di partire e di lasciare la tenuta, convinta che mai nessuno capirà la sua situazione. La marchesina sarà pronta a fare le valigie ma qualcosa cambierà le sue intenzioni. Sì perché la poverina sarà travolta da un malore che la costringerà a letto. Catalina noterà una copiosa emorragia, un segnale poco rassicurante soprattutto nella sua situazione e dovrà cambiare idea sul suo immediato futuro.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica nell'access prime time di Rete 4.