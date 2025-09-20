La Promessa Anticipazioni 21 settembre 2025: Misteri da svelare alla tenuta, Lope, Marcelo, Vera e Teresa alla riscossa!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 21 settembre 2025 su Rete4. Ecco le anticipazioni dell'episodio della Soap.

Tanti misteri devono ancora essere risolti alla tenuta e tanti ancora sono i segreti che Jana e i suoi amici devono svelare. Nella puntata de La Promessa in onda il 21 settembre 2025, alle ore 19.40 su Rete4, Marcelo, Lope, Vera e Teresa cercheranno da ogni parte la chiave per aprire la porta segreta, che hanno trovato percorrendo il passaggio segreto trovato negli appartamenti di Cruz. I quattro sono determinati a capire cosa ci sia dietro e la curiosità sarà tanta. Intanto Jana e Manuel si godranno i primi giorni da sposati, felici per la loro vittoria mentre Maria tirerà un sospiro di sollievo sapendo che padre Samuel non è in pericolo di vita.

La Promessa Anticipazioni: Lope, Vera, Marcelo e Teresa novelli Sherlock Holmes

La tenuta dei Lujàn nasconde sempre dei segreti e nuovi misteri devono essere svelati. Lo sanno bene Lope, Vera, Marcelo e Teresa che non vedono l’ora di aprire la porta segreta, che conduce chissà dove, oltre il passaggio segreto. Sì perché i quattro si sono lanciati alla ricerca della chiave per la misteriosa serratura e sono disposti a cercare in tutto il palazzo. La curiosità è tanta, soprattutto dopo aver visionato per bene la mappa e aver trovato questo passaggio rimasto a celato per così tanto tempo. E chissà cosa nasconde al suo interno. Vi anticipiamo che la scoperta di quanto è custodito ci lascerà a bocca aperta.

La Promessa: primi giorni da sposati per Jana e Manuel

Jana e Manuel si sono sposati e hanno cominciato la loro nuova vita, non senza intoppi. La marchesa ha aggredito la sua neo nuora, rivelandole – di nascosto – che la odia e che farà di tutto per distruggerla ma questo non ha impedito alla ragazza di godersi il momento. Anzi i neo sposi hanno deciso di organizzare una serata insieme ai domestici, a tutti loro, per festeggiare il grande momento e per poter abbracciare chi è stato escluso dalla cerimonia, ovviamente per volere di Cruz. Nei prossimi giorni penseranno a dove trascorrere la luna di miele.

La Promessa: Jana sta per partire con Manuel

Nelle prossime puntate de La Promessa, Manuel e Jana partiranno per la loro luna di miele e sarà il momento più bello dei due ragazzi. Sì perché avranno modo di stare da soli e stavolta alla luce del sole, come marito e moglie. Il viaggio regalerà tante emozioni a entrambi e anche una bella sorpresa. Intanto Maria sarà molto contenta e non solo perché la sua amica si è sposata ma anche per padre Samuel è in salvo vivo e vegeto e con solo una gamba rotta.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica nell'access prime time di Rete 4.