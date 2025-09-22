TGCom24
La Promessa Anticipazioni 23 settembre 2025: Don Ricardo e Santos faranno mai pace?

Silvia Farris

Scopriamo cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 23 settembre 2025 su Rete4. Ecco le anticipazioni complete dell'episodio della Soap.

La Promessa Anticipazioni 23 settembre 2025: Don Ricardo e Santos faranno mai pace?

La confessione di Petra ha scatenato il caos e per Santos e suo padre niente sarà più lo stesso. Nella puntata de La Promessa in onda il 23 settembre 2025, alle ore 19.50 su Rete4, sarà sempre più chiaro che Don Ricardo rischierà di perdere per sempre suo figlio. Il maggiordomo giurerà al ragazzo di aver agito solo per il suo bene ma anni di bugie impediranno al giovane di credergli. Come può infatti dare credito alle parole di una persona che gli ha nascosto che sua madre era viva e vegeta? Potrà davvero credere che tutto sia stato fatto per preservare la sua serenità e non per nascondere segreti di qualche altro tipo? Per Santos sarà molto difficile perdonare suo padre. Ma ecco nel dettaglio cosa vedremo nell’episodio della Soap.

La Promessa Anticipazioni 23 settembre 2025: Santos furioso contro suo padre

Petra ha confessato la verità a Santos e il ragazzo ha scoperto, come un fulmine a ciel sereno, che sua madre è viva e vegeta. Il giovane aveva da tempo dei dubbi su quanto gli è stato detto, sin da piccolo, dal suo papà, ma sino a ora non aveva prove concrete che Don Ricardo gli avesse mentito. Grazie all’intervento della governante ora sa per certo che non solo la sua mamma è ancora in vita ma che suo padre, con cui non ha un buon rapporto da tempo, lo ha riempito di bugie. E purtroppo penserà che voglia continuare a farlo, non dandogli credito nemmeno quanto il maggiordomo gli dirà il perché di tanti segreti.

Don Ricardo rivela che sua madre lo ha abbandonato, ecco cosa vedremo nella puntata de La Promessa

Don Ricardo si troverà con le spalle al muro. Petra ha messo in pratica le sue minacce e ora Santos sa tutto di lui, è costretto a raccontargli tutta la verità, anche quella che ha cercato di nascondergli per non farlo soffrire. Il maggiordomo confesserà al ragazzo che sua madre lo ha abbandonato, fuggendo insieme a un altro uomo e che non è mai tornata sui suoi passi. Santos non riuscirà a credere che una madre possa lasciare suo figlio, almeno così gli ha detto Petra, che non ha mai abbandonato Feliciano e ha preferito fargli credere di essere sua sorella pur di non perderlo. Il valletto non starà più a sentire il genitore e lo tormenterà talmente tanto da spingerlo a chiedersi, per giorni, se mai tornerà la pace tra loro.

La Promessa Anticipazioni: Don Ricardo e Santos faranno pace?

Nei prossimi episodi de La Promessa questa situazione si farà sempre più infuocata. Sì perché alla tenuta arriverà anche Ana, la moglie di Don Ricardo, che darà a Santos una versione un po’ diversa dei fatti. Quello che sarà uguale è che lei se ne sia andata ma dirà di essere stata ostacolata per anni da suo marito e di non aver quindi potuto riavvicinarsi a lui per questo motivo. Dove starà la verità? Santos a chi crederà e con chi farà pace? Vi anticipiamo che a Ricardo toccherà la parte pià dura e nemmeno l’intervento di Pia, che sosterrà la tesi del maggiordomo, servirà a sedare gli animi.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 21 al 27 settembre 2025

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica nell'access prime time di Rete 4.

