Un Posto al Sole Anticipazioni 23 ottobre 2024: Manuela crolla mentre Manuel preoccupa Rosa

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame della puntata di Un Posto al Sole in onda il 23 ottobre 2024 su Rai3. Nell'episodio della Soap Manuela crollerà per i mille impegni mentre la reazione inaspettata di Manuel all'ennesima provocazione di Pasquale, allarmerà Rosa.

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 23 ottobre 2024, alle ore 20.50, Manuela si renderà conto di non poter portare a termine tutti i suoi impegni almeno non tutti in modo brillante. Presa dal lavoro a Il Vulcano e da quello al parco archeologico, la Cirillo finirà per fallire con l’esame dell’università e dovrà rifare tutti i suoi calcoli. Alberto sarà sempre più convinto di voler cambiare vita dopo il suo terribile passato con Torrente mentre Manuel, in ansia per il suo papà, finirà per reagire in modo totalmente inaspettato – e molto probabilmente violento – alle provocazioni di Pasquale. La cosa farà molta paura a Rosa, che non avrà più dubbi sul fatto che suo figlio nasconda qualcosa. Diana invece avrà un altro piccolo incidente che renderà ancora più chiaro che il suo percorso di riabilitazione sarà più duro del previsto. Nunzio sarà un fascio di nervi.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Manuela crolla

Per Manuela è un periodo molto ricco di impegni. La Cirillo deve destreggiarsi tra il suo lavoro a Il Vulcano e quello al parco archeologico, che dopo tanto tempo è riuscita a inaugurare. La ragazza è oberata fino al collo e come purtroppo era prevedibile, qualcosa sfuggirà al suo controllo. La Cirillo non riuscirà infatti a passare il suo esame universitario brillantemente come aveva sperato. Dovrà quindi rivedere tutti i suoi piani e rimettersi totalmente in discussione. Ma stavolta dovrà cercare di ritagliarsi lo spazio giusto per studiare. Ci riuscirà? Alberto se ne va! Il Palladini ha preso la sua decisione e non sembra propenso a tornare indietro sui suoi passi, non ora che ha la possibilità di allontanarsi dal doloroso periodo appena passato.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Manuel perde il controllo

Damiano si è trovato alla resa dei conti con Torrente e la situazione ha preso una piega molto drammatica. Tra la polizia e il clan dei camorristi è scoppiato il conflitto a fuoco. Manuel sarà molto in ansia per suo padre e stavolta non riuscirà a controllarsi. Il piccolo, già particolarmente infastidito dai commenti su sua madre e Don Antoine, risponderà in modo totalmente inaspettato all’ennesima provocazione di Pasquale. La sua reazione allarmerà moltissimo Rosa, che avrà la conferma che suo figlio sta vivendo un momento molto difficile e che ha bisogno del suo aiuto… e presto.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Nunzio in ansia per Diana

Nunzio ha deciso di trasferirsi da Diana per darle una mano nel suo processo di riabilitazione. Il Cammarota ha però capito che la sua compagna faticherà più del previsto a riprendere in mano la sua vita. La situazione si farà sempre più drammatica in seguito a un piccolo incidente, che farà crollare la Della Valle e manderà in tilt lo chef. Vi anticipiamo che Rossella deciderà di intervenire a favore dell’architetto e riuscirà a mettere da parte i suoi sentimenti contrastanti per lei, “colpevole” di averle portato via il suo innamorato.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.