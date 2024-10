La Promessa Anticipazioni 26 ottobre 2024: Maria e Salvador non rinunciano alle loro nozze ma rischiano di mettersi nei guai!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame della puntata de La Promessa in onda su Rete4 il 26 ottobre 2024. Nell'episodio della Soap Maria e Salvador non rinunceranno a sposarsi. La Fernandez chiederà aiuto a Catalina ma non si rivelerà una buona idea.

Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata in onda il 26 ottobre 2024, alle ore 19.45 su Rete4, Maria e Salvador non rinunceranno al loro matrimonio e Don Romulo e Pia saranno costretti a redarguirli. Nell’episodio della Soap vedremo i due innamorati più che mai determinati a convolare a nozze. I ragazzi non troveranno giusto il veto dei marchesi, che hanno imposto che non venga celebrata un’altra unione, prima di quella tra Catalina e Pelayo. Orma disillusi che la governante e il maggiordomo possano fare qualcosa per loro, gli innamorati penseranno a un piano B e Maria comincerà a pensare di rivolgersi direttamente a Catalina, per convincerla a mettere lei una buona parola con il padre. L’idea della Fernandez non si rivelerà per nulla brillante; rischierà infatti di far infuriare Cruz, che già da tempo le rema contro.

La Promessa Anticipazioni: Salvador e Maria delusi da Pia e Don Romulo

Maria è tornata alla tenuta grazie all’intercessione di Pelayo, che ha convinto la marchesa a lasciare che l’innocente cameriera ritornasse alle sue dipendenze. La marchesa ha accettato, anche se piuttosto riluttante ma presto potrebbe tornare a voler vedere la Fernandez fuori dalla sua casa. Le cose prenderanno una piega piuttosto preoccupante sia per Maria che per Salvador, quando i due continueranno a insistere perché il loro matrimonio venga celebrato al più presto. Don Romulo e Pia cercheranno di far capire loro che non sarà possibile eludere o cancellare il veto imposto dai marchesi – che non vogliono altre nozze prima di quelle di Catalina – ma né la governante né il maggiordomo riusciranno a convincerli a desistere anzi il loro comportamento deluderà i camerieri.

Anticipazioni La Promessa: Maria chiede aiuto a Catalina

Maria e Salvador non sopporteranno che i marchesi si siano opposti così tanto alle loro nozze e penseranno a un altro modo per ottenere quello che vogliono. Visto che Don Romulo e Pia non sono più disposti a dar loro una mano e anzi sono piuttosto infastiditi per aver subito i rimproveri dei marchesi, la Fernandez penserà di rivolgersi direttamente a Catalina. La marchesina si è sempre rivelata un prezioso alleato per i domestici, soprattutto perché sembra l’unica – tra i Lujàn – ad avere a cuore il benessere della servitù e l’unica a comprendere totalmente l’importanza del loro lavoro. Maria crederà quindi che anche in questo caso lei possa fare qualcosa per impedire che un veto così tanto assurdo, venga eliminato ma non andrà bene come immagina.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Maria si mette nei guai

Maria si rivolgerà a Catalina per avere un aiuto prezioso. L’idea della cameriera non si rivelerà però molto brillante. Cruz verrà presto a scoprirlo e non tollererà che la domestica, che lei ha riassunto solo per accontentare Pelayo, si sia presa tanta libertà da contattare la sua figliastra, dopo aver ricevuto da lei e Don Alonso un no. Questo metterà la Fernandez in una posizione molto scomoda con la nobile e tra le due sarà guerra aperta. Nelle prossime puntate de La Promessa le cose prenderanno una piega così difficile, da scatenare la furia e il risentimento di Maria.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 21 al 27 ottobre 2024.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.45 circa su Rete4.