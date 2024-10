La Promessa Anticipazioni 27 ottobre 2024: Vera è innamorata di Lope ma riuscirà a confessarglielo?

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame della puntata de La Promessa in onda su Rete4 il 27 ottobre 2024. Nell'episodio della Soap Vera non saprà se e come rivelare a Lope i suoi sentimenti. Riuscirà a uscire allo scoperto?

Nella puntata de La Promessa in onda il 27 ottobre 2024, alle ore 19.45 su Rete4, Vera non saprà cosa fare con Lope. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che vedremo la cameriera fare i conti con i suoi sentimenti, ormai evidenti, per il cuoci. La ragazza chiederà a Candela dei consigli su come comportarsi e la cuoca le suggerirà di aprire il suo cuore al giovane chef, che ne sarà sicuramente molto lieto. Ma la domestica – che nasconde ancora un grande segreto – riuscirà a farsi avanti? Intanto Petra e Teresa torneranno dal funerale di Feliciano. Le due saranno entrambe distrutte e amareggiate ma ognuna reagirà a modo suo. Teresa avrà bisogno e cercherà l’aiuto delle sue amiche mentre Petra riprenderà subito a lavorare, senza voler più parlare di quanto accaduto, almeno con i suoi colleghi.

La Promessa Anticipazioni: Vera rivelerà a Lope il suo amore?

Tra Vera e Lope è nata una profonda sintonia e tra i due ragazzi è chiaro che ci sia del tenero. Nessuno dei due è però ancora stato in grado di farsi avanti e di confessare i propri sentimenti. Vera comincerà a pensare di farsi coraggio e di affrontare questo romantico argomento. Chiederà però prima consiglio a Candela, che la spronerà a uscire allo scoperto e a non avere paura. La cuoca sarà sicura che Lope sarà molto felice di questa rivelazione ma la nuova cameriera della tenuta, a causa del suo segreto – che non si sente ancora pronta a rivelare – forse non farà quel passo che tanto la renderebbe contenta.

Anticipazioni La Promessa: Teresa e Petra tornano a casa

Petra e Teresa torneranno dal funerale di Feliciano, entrambe distrutte e amareggiate. La morte del giovane le ha straziate e non sarà facile tornare alla vita di tutti i giorni, per nessuna delle due. Teresa reagirà in modo diverso rispetto alla cameriera di Cruz. La giovane si sfogherà con le sue amiche e cercherà il loro sostegno, desiderosa di riuscire a riprendere in mano la sua vita e di non lasciarsi sopraffare dal dolore. Del resto ha promesso a Feliciano di ritornare a vivere e di trovare un uomo che l’ami come merita. Jana, Pia, Maria, Simona, Candela e pure Vera, insieme a tutti i ragazzi della servitù, le staranno vicino.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Petra si chiude nel silenzio

Petra non farà come Teresa. La cameriera non cercherà l’aiuto di nessuno e anzi, dopo aver confessato a Cruz che Feliciano è suo figlio, la donna si aspetterà di dover dare presto spiegazioni alla sua padrona. Tornerà quindi a lavorare chiudendosi nel suo silenzio e rimanendo particolarmente sorpresa dall’arrivo di Ayala alla tenuta. La donna sembrerà conoscere molto bene il conte e parrà molto felice di poterlo avere intorno. Ma perché tanta contentezza? Che tipo di rapporto lega Petra all’amico di famiglia della marchesa?

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.45 circa su Rete4.