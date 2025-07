La Promessa Anticipazioni 26 luglio 2025: Pelayo prende la sua decisione. Ecco il futuro di Catalina

Anticipazioni TV

Scopriamo le anticipazioni de La Promessa in onda il 26 luglio 2025 su Rete4. Nell'episodio della Soap vedremo Pelayo rivelare a Catalina cosa ha deciso per il loro futuro. Cosa farà il conte?

Pelayo comunicherà a Catalina la sua decisione riguardo al loro futuro. Nella puntata de La Promessa in onda il 26 luglio 2025, alle ore 19.40 su Rete4, il conte informerà la marchesina di aver deciso di sposarla e di volerlo fare al più presto. Il ragazzo aggiungerà di essere pronto a occuparsi del bambino in arrivo come fosse suo ma sarà davvero convinto? Intanto Curro sarà sempre più in difficoltà a causa della richiesta di José Juan e Martina lo pregherà di non accettare un matrimonio che non desidera. Mentre la servitù cercherà il crocifisso rubato, Jana continuerà a boicottare la compagnia dei marchesi e non salterà anche la cena con la sua futura famiglia.

La Promessa Anticipazioni 26 luglio 2025: Pelayo prende la sua decisione

Catalina ha scoperto tutto su Pelayo ed è andata su tutte le furie. La ragazza ha cercato di capire come il suo fidanzato possa essere arrivato a fare una pazzia simile, come quella di volerla far abortire. Determinata a chiudere una volta per tutte questa situazione, la ragazza ha messo il conte con le spalle al muro e lo ha costretto a prendere una decisione sul loro futuro. Il nobile farà la sua scelta e comunicherà alla marchesina di aver scelto di sposarla, di volerlo fare al più presto e di voler anche riconoscere il bambino in arrivo. Ma avrà davvero fatto la scelta definitiva?

Martina prega Curro di non sacrificare la sua felicità nella puntata de La Promessa

Curro è in difficoltà. José Juan insiste sempre di più affinché sposi Julia e ripari il torto che ha fatto alle loro famiglie. Il baronetto non ama la ragazza e non vorrebbe un matrimonio senza amore nemmeno se questo risolvesse di problemi della sua amica. Martina si renderà conto di quanto il giovane stia soffrendo e lo pregherà di non sacrificarsi accettando delle nozze che non lo renderebbe mai e poi mai felice. Che farà il baronetto?

La Promessa Anticipazioni: Jana fa infuriare i marchesi

Maria ha visto Padre Samuel rubare il crocifisso ma ha deciso di tenere per sé questa informazione, nonostante i suoi colleghi stiano impazzendo per scoprire chi sia il ladro. Jana invece si è trasferita al piano nobile e fatica ad abituarsi alla nuova vita che vivrà da ora in poi, piena di sfarzo e in cui i suoi amici la dovranno chiamare “signorina Exposito”. In grande difficoltà e particolarmente spaventata del confronto con i nobili, la giovane salterà la cena con loro dopo aver boicottato il pranzo. Così facendo farà infuriare i suoi suoceri e metterà in difficoltà Manuel, che sta facendo di tutto per permettere le loro nozze.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 20 al 26 luglio 2025

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 circa su Rete 4.