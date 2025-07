La Promessa Anticipazioni 20 luglio 2025: Don Lorenzo fa una confessione scottante a Martina, ecco quale

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 20 luglio 2025 su Rete4. Nell'episodio della Soap Don Lorenzo sconvolgerà Martina con una verità del passato.

Martina dovrà affrontare una verità inaspettata e più sconvolgente del previsto. Nella puntata de La Promessa in onda il 20 luglio 2025, alle ore 19.40 su Rete4, Don Lorenzo rivelerà alla marchesina che Ayala si è avvelenato da solo per far ricadere la colpa di tutto su di lei. La ragazza, sconvolta, deciderà di affrontare il conte desiderosa di prendersi la sua rivincita. Intanto Don Romulo sarà pronto a lasciare la tenuta mentre Jana dovrà presto abbandonare gli alloggi della servitù per passare al piano nobile. La giovane non ne sarà molto felice e soprattutto non vorrà farsi trattare da signora dai suoi colleghi e amici. Padre Samuel invece informerà le cameriere di essere in procinto di trasferirsi alla villa, dove lo aspetta una stanza. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

La Promessa Anticipazioni 20 luglio 2025: Don Lorenzo sconvolge Martina

Martina non ha apprezzato lo strano rapporto che si è creato tra Don Lorenzo e Ayala da quando sua madre se n’è andata e ha cercato di capire cosa i due uomini stessero nascondendo. Visti i suoi trascorsi con Ignacio, la ragazza ha deciso di chiedere spiegazioni al Capitano, che sarà ben felice di mettere in cattiva luce il suo corrispettivo, che è stato già minacciato di essere cacciato dalla tenuta. Lorenzo rivelerà alla giovane che Ayala gli ha chiesto di allearsi con lui e lo ha minacciato ma le dirà anche che il nobile si è avvelenato da solo per poi far ricadere la colpa su di lei e farla finire in manicomio. Martina andrà su tutte le furie e vorrà prendersi la sua rivincita. Deciderà quindi di affrontare Ayala faccia a faccia.

Addio Don Romulo, ecco cosa succederà nella puntata de La Promessa

Amalia si è ribellata e ha minacciato Don Lorenzo ma soprattutto ha messo Vera in guardia da lui; dopo aver portato a termine i suoi ultimi compiti, la duchessa è andata via dalla tenuta e presto farà la stessa cosa Don Romulo. il maggiordomo si è licenziato, stanco di dover pregare il marchese di riassumere Pia. Convinto che tenere la cameriera lontano dalla villa sia una cattiveria, Romulo ha detto basta e ha scelto di lasciare il suo lavoro. La servitù dovrà dirgli addio e chissà se Don Alonso, vedendolo andarsene davvero, cambierà idea o meglio farà cambiare idea alla moglie. Padre Samuel informerà Jana, Teresa e Maria che si trasferirà alla tenuta, dove lo attende una stanza tra gli alloggi dei camerieri.

La Promessa Anticipazioni: Jana pronta a diventare una signora

I marchesi hanno detto sì alle nozze tra Jana e Manuel ma hanno posto delle condizioni. Una di queste è che Jana cominci da subito ad abituarsi a vivere come una signora e dimentichi le sue origini umili. Per amore del suo innamorato, Jana ha accettato di trasferirsi ai piani nobili e il momento di farlo arriverà inesorabile, senza che lei ne sia felice. Cruz chiederà a Petra di dare ai camerieri un preciso ordine: nessuno dovrà chiamare la sua futura nuora con il suo nome ma da ora in poi sarà per tutti loro la signorina Exposito. Per Jana non sarà facile accettare tutto questo.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 20 al 26 luglio 2025

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 circa su Rete 4.