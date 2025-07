La Promessa Anticipazioni 22 luglio 2025: Curro con le spalle al muro, sposerà Julia?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le anticipazioni de La Promessa in onda il 22 luglio 2025 su Rete4. Nell'episodio della Soap vedremo Curro sempre più in difficoltà con José Juan mentre Don Lorenzo insulterà Ayala.

Su Curro è caduta una scure pesantissima e il ragazzo si troverà sempre più in difficoltà. Nella puntata de La Promessa in onda il 22 luglio 2025, alle ore 19.40 su Rete4, il giovane si troverà ad affrontare la furia di José Juan che vuole a tutti i costi che lui sposi Julia per rimediare agli errori fatti. Intanto Ayala se la prenderà con Don Lorenzo, certo che sia stato lui a fare la spia con Martina. Il conte non si lascerà insultare e accuserà il suo rivale di essere un uomo instabile. Intanto Marcelo sarà arrabbiato con Teresa mentre Don Alonso e Don Ricardo parleranno dell’imminente partenza di Romulo. Il marchese gli rivelerà di essere dispiaciuto per le dimissioni del maggiordomo ma continuerà a ribadire di non poter riassumere Pia. Cruz invece si troverà costretta a dare più soldi a Padre Samuel.

La Promessa Anticipazioni 22 luglio 2025: Curro con le spalle al muro

Curro è in pericolo. José Juan, il fratello di Paco, si è presentato alla tenuta con un preciso scopo: ottenere giustizia per quello che è successo. Il ragazzo pretende che il baronetto sposi Julia e ripari al torto che ha fatto. Il nobile non saprà che fare; da una parte vorrà che questa situazione finisca presto e che finalmente torni la pace, dall’altra avrà davvero paura di fare una scelta molto sbagliata, che avrà ripercussioni su tutti i suoi cari. E purtroppo qualcosa di brutto capiterà davvero e a pagarne le conseguenze sarà Martina.

Ayala ormai senza speranze, ecco cosa succederà nella puntata de La Promessa

Don Lorenzo ha sconvolto Martina rivelandole che Ayala si è avvelenato da solo. La marchesina è andata su tutte le furie e ha aggredito il conte. Ignacio, di rimando, si è arrabbiato e capendo che a rivelare tutto alla ragazza è stato il Capitano, deciderà di affrontarlo. Lorenzo non si lascerà minimante spaventare e contento di aver messo il suo rivale nell’angolo, lo accuserà di essere un uomo instabile e di non vedere l’ora che si levi dai piedi. In effetti Ayala non gode più della protezione di Margarita e Don Alonso è pronto a cacciarlo da un momento all’altro.

La Promessa: Padre Samuel vuole più soldi da Cruz

Padre Samuel si è trasferito alla tenuta e la cosa ha lasciato Jana, Teresa e Maria piuttosto perplesse. Nessuna delle tre può sapere che il sacerdote sia in combutta con Cruz, a cui chiederà più soldi. Intanto Marcelo sarà molto arrabbiato con sua sorella. Teresa lo ha calunniato e lui ora passa per essere un donnaiolo e un disonesto. Don Ricardo e Don Alonso parleranno delle dimissioni di Don Romulo e il marchese, benché triste per la sua partenza, confesserà di non poter riassumere Pia, non ora e probabilmente mai.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 20 al 26 luglio 2025

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 circa su Rete 4.