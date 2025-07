La Promessa Anticipazioni 25 luglio 2025: Maria è sconvolta, Padre Samuel è un ladro!

Anticipazioni TV

Nella puntata de La Promessa in onda il 25 luglio 2025 su Rete4 Maria rimane senza parole. Padre Samuel si rivelerà un ladro e lei non saprà se denunciarlo o meno... Vediamo insieme le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap.

Alla tenuta dei Lujàn si verificherà un furto misterioso e molto particolare di cui Maria sarà involontaria testimone. Nella puntata de La Promessa in onda il 25 luglio 2025, alle ore 19.40 su Rete4, la Fernandez vedrà Padre Samuel sottrarre uno dei crocifissi dei marchesi e rimarrà spiazzata dalla cosa. La cameriera deciderà di non rivelare nulla ai suoi colleghi, determinata a scoprire perché il sacerdote si sia macchiato di una simile crimine. Presto però sarà coinvolta in una caccia all’uomo che la metterà in una situazione scomoda. Intanto Jana prenderà possesso della sua nuova camera al piano nobile ma sarà così tanto spaventata dai signori, che salterà il primo pranzo con loro.

La Promessa Anticipazioni: Maria vede Padre Samuel commettere un furto

Padre Samuel si è trasferito alla tenuta e i marchesi gli hanno concesso una stanza all’interno della loro grande villa e nel piano dedicato ai domestici. Il sacerdote è un personaggio molto ambiguo e si rivelerà sempre più particolare nel proseguo delle trame della Soap. Per ora sarà protagonista di un evento che farà tremare Maria. La Fernandez lo vedrà rubare uno dei costosi crocifissi de La Promessa e rimarrà senza parole, incapace di correre a informare i suoi colleghi di quanto successo.

Un furto sconvolge La Promessa

A La Promessa si tornerà a parlare di furto e i camerieri saranno sconvolti dalla notizia che uno dei preziosi crocifissi della sala della Villa è stato rubato. Maria non avrà il coraggio di rivelare di sapere chi è il ladro e fingerà di non saperne nulla ma si renderà presto conto di essersi messa in una situazione difficile. La servitù si renderà comunque contro che l’atteggiamento del sacerdote è strano e sebbene non dia particolare fastidio a qualcuno, in tanti cercheranno di capire se nasconda qualcosa.

La Promessa Anticipazioni: Jana si rifiuta di pranzare con i marchesi

Jana è diventata una signora o meglio ha deciso di trasferirsi a vivere al piano nobile insieme ai marchesi. La decisione è arrivata dopo che Curro le ha spifferato che Manuel ha rinunciato al volo per amor suo e per convincere i genitori a lasciargli sposare la sua amata. Jana faticherà ad abituarsi alla sua nuova vita e finirà per infastidire i futuri suoceri con una decisione improvvisa. La ragazza non si presenterà al primo pranzo con i nobili. Cruz e Don Alonso andranno su tutte le furie mentre Manuel proverà un forte imbarazzo.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 circa su Rete 4.