La Promessa Anticipazioni 24 maggio 2025: Don Romulo si sacrifica per salvare Manuel dal carcere!

Nella puntata de La Promessa in onda il 24 maggio 2025 su Rete4 vedremo che Don Romulo salverà Manuel mentre Cruz scoprirà che Jana e Manuel stanno per sposarsi in segreto. Vediamo insieme le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap.

Don Romulo si sacrificherà per salvare Manuel. Le anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata in onda il 24 maggio 2025, alle ore 19.35 su Rete4, il sergente Burdina rivelerà a tutti di aver trovato, tra gli oggetti di Don Gregorio, una lettera scritta da qualcuno della tenuta. Il maggiordomo avrà paura che il sergente risalga al giovane marchesino e deciderà di farsi avanti, rivelando di aver scritto lui al suo ex collega ma anche confessandogli che Pia è ancora viva. Intanto Santos consegnerà a Petra il quaderno su cui Maria ha scritto il suo romanzo, ispirato alla storia degli abitanti de La Promessa. La governante lo darà a Cruz che, leggendo qualche pagina, scoprirà del matrimonio tra Manuel e Jana. La marchesa, inorridita, deciderà di intervenire.

La Promessa Anticipazioni: Il sergente Burdina gela la tenuta con una rivelazione

Don Gregorio è morto e a palazzo è calato il gelo. Don Romulo e Manuel hanno terrore che il sergente scopra dell’incontro tra il marchesino e l’ex maggiordomo, avvenuto qualche ora prima dell’assassinio di Gregorio e che possa accusare il nobile del crimine. Burdina è ormai ospite fisso della tenuta perché è certo che il colpevole sia a La Promessa. A farglielo sospettare sarà una busta trovata tra gli oggetti di Gregorio e proveniente sicuramente dalla tenuta dei Lujàn. Il militare vorrà avere immediate spiegazioni su questo e non intenderà andarsene da là fino a quando non le avrà avute.

La Promessa Anticipazioni 24 maggio 2025: Don Romulo salva Manuel

Il ritrovamento della busta potrebbe incriminare Manuel e potrebbe farlo finire in prigione ma Don Romulo deciderà di intervenire prima che sia troppo tardi. Il maggiordomo, che sa dell’incontro tra il marchesino e Don Gregorio, riferirà al sergente Burdina, mentendo, di aver scritto lui la lettera al suo ex collega e gli rivelerà che Pia è viva. Intanto la donna, ora finalmente libera dagli incubi, avrà ricominciato a uscire all’aria aperta e a camminare intorno alla capanna di Ramona, da cui non era più uscita dal suo trasferimento.

Cruz scopre del matrimonio di Jana e Manuel, ecco cosa succederà nella puntata de La Promessa

Don Romulo rischierà tutto per salvare Manuel e il marchesino non potrà che essergliene grato. Intanto Santos ruberà un quaderno di Maria, proprio quello su cui la ragazza ha deciso di scrivere il suo romanzo ispirato alla tenuta. Il valletto lo consegnerà a Petra che, a sua volta, lo porterà alla marchesa. Cruz comincerà a leggere il contenuto e in un passaggio capirà che due dei personaggi tratteggiati dalla Fernandez, sono Jana e Manuel. La nobile scoprirà che i due hanno una relazione e che intendono sposarsi in segreto tra pochi giorni. Cruz non potrà permettere che questo avvenga e organizzerà un piano per fermare i due scellerati giovani e per evitare lo scandalo in famiglia.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.