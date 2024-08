La Promessa Anticipazioni dal 18 al 24 agosto 2024: Jimena ha un crollo nervoso, Catalina rischia di morire

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni de La Promessa e scopriamo cosa succederà nelle puntate della Soap in onda dal 18 al 24 agosto 2024. Ecco le Trame episodio dopo episodio.

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle puntate de La Promessa in onda dal 18 al 24 agosto 2024agosto 2024. Gli episodi andranno in onda, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 15.00, subito dopo The Family mentre il sabato e domenica alle 15.30.

La Promessa Anticipazioni: ecco cosa succederà nella Soap dal 18 al 24 agosto 2024

Nelle puntate de La Promessa in onda dal 18 al 24 agosto 2024, vedranno Jimena perdere il controllo e rinchiudere Catalina nella sua stanza mentre scoppia un incendio nella tenuta. Feliciano è sconcertato dalla verità scoperta sul conto di Petra, mentre Curro decide di non partire per l'Inghilterra per continuare i suoi studio e Lorenzo cerca un nuovo modo per liberarsi di lui. Catalina rischia la vita e solo una terapia alternativa con l'ossigeno potrebbe salvarla, ma la moto su cui sui Mauro e Pelayo sono in viaggio ha un guasto, per la gioia di Cruz che non vorrebbe vedere la donna riprendersi. Nel frattempo, dopo aver perso il controllo e per timore che possa finire in sanatorio dopo il disastroso benvenuto al signor Cavendish, Jimena lascia La Promessa.

Puntata di Domenica 18 agosto 2024

Grazie all'intervento di Martina che bussa alla loro porta, Catalina riesce ad eludere l'attacco di Jimena. Catalina trova la cognata molto più tranquilla e ne è sorpresa.

Puntata di Lunedì 19 agosto 2024

Sebbene Curro sia prossimo alla partenza, lui e Martina sono riusciti a contenere l’amore e l’attrazione che sentono reciprocamente. Nel frattempo, Catalina e Pelayo ricevono a sorpresa il signor Cavendish.

Cruz rivela a Feliciano e Petra che il sergente sta indagando sul loro conto per la morte del padre. Sebbene si sia presentato con leggero preavviso, l'accoglienza del signor Cavendish procede senza intoppi, finché Jimena approfitta dell'assenza dei marchesi per dare scandalo. Catalina e Margarita cercano di smorzare la situazione imbarazzante ma tutti ormai si sentono fuori luogo. Mentre Simona spera che Valentin scriva ad Antonio e Candela la consola, Valentin corteggia Maria e le dona un mazzo di fiori di campo. Curro non vuole più partire per l'Inghilterra per i suoi studi e informa Martina della decisione ma lei, a malincuore, si trova ad esortarlo a non perdere l'occasione. Quando Catalina informa Cruz e Alonso dell'accoglienza che Jimena ha riservato al signor Cavendish, i marchesi appaiono preoccupati. Salvador ringrazia Maria per averlo accudito con affetto durante la convalescenza, mentre Pelayo e Catalina organizzano una degustazione di marmellate per convincere Cavendish ad acquistare, e l'idea di rivela vincente. Catalina affronta poi Jimena: se continua a perdere il controllo farà la fine di Eugenia.

Puntata di Martedì 20 agosto 2024

Curro non ha più intenzione di partite per l’Inghilterra e continuare i suoi studi all’università, e informa la famiglia della sua decisione provocando l’ira di Cruz e Lorenzo. Alonso, invece, lo sostiene e gli propone di lavorare per lui nel ruolo di assistente. Sebbene Maria abbia spiegato a Valentin di non provare per lui nulla se non l’affetto per un caro amico, lui non si arrende. Grazie alle cure di Abel e Jana, Romulo è in via di guarigione. Nel frattempo, durante una partita a carte, Jimena ha una nuova crisi e inveisce contro Martina, Catalina e Curro mentre Jeronimo coglie l’occasione per metterla ancora più in difficoltà, rivelando a Jimena che Catalina ha intenzione di ricoverarla in un sanatorio. Così, in preda ad un’altra forte crisi, la donna si scaglia contro la famiglia e minaccia di uccidere tutti, infischiandosene della presenza di Cavendish. Funes torna a la Promessa e chiede di parlare con Feliciano.

Il sergente Funes informa Petra e Feliciano che l'indagine sulla morte del padre è stata chiusa. Jimena ha in crollo nervoso durante la visita del signor Cavendish.

Puntata di Mercoledì 21 agosto 2024

Jimena ha preso Catalina in ostaggio e non vuole far entrare nessuno nella sua stanza. Valentin ha rubato un bacio a Maria e lei è furiosa: possibile che non capisca che non è interessata a lui? Curro vuole scusarsi con il padre per la scelta di non partire ma Lorenzo non vuole ascoltarlo. Sollevata per la fine delle indagini, Petra va da Feliciano ma lui decide che non vuole avere più niente a che fare con lei. Valentin e Simona scrivono una lettera ad Antonio chiedendole di andare a trovarla. Jimena è ormai fuori controllo e vuole prendere una tanica di combustibile nell’hangar. Il tentativo, tuttavia, è interrotto dall’arrivo di Jeronimo e Pelayo che cercando Catalina, proprio mentre Manuel torna alla tenuta e scopre cosa è successo a Jimena, non prima di essere stato rimproverato dai marchesi per essere andato via.

Jana si reca nella stanza di Jimena e scopre che la donna ha appiccato un incendio ma per fortuna Catalina viene portata in salvo. Mentre tutti danno una mano per spegnere l'incendio, Catalina rischia grosso con una brutta bruciatura alla gamba e tanto fumo inalato che non riesce a farla respirare. Nonostante questo, Catalina riesce a rivelare che è stata Jimena la responsabile dell'incendio. Romulo, per salvare la donna, ha inalato tanto fumo e, vista la sua recente malattia polmonare, è molto allarmato. Dopo tutto ciò che ha visto, il signor Cavendish sta per interrompere il suo rapporto d'affari con Pelayo e Jeronimo, ma il conte lo convince ad aspettare. Mentre Lorenzo vuole sbarazzarsi di Curro facendolo arruolare nell'esercito, Abel conosce una terapia innovativa per aiutare Catalina ma per questa terapia occorre recuperare dell'ossigeno da Villalquino. Mentre Jimena sostiene di non ricordare come sia scoppiato l'incendio, Cruz corrompe l'autista per ritardare il più possibile la consegna di ossigeno.

Puntata di Giovedì 22 agosto 2024

I Duchi de Los Infantes arrivano alla Promessa. Non pensano che Jimena sia impazzita ma che abbia avuto un esaurimento nervoso a causa del trattamento che le è stato riservato dai Marchesi.

Puntata di Venerdì 23 agosto 2024

Mercedes crede che non sia stata Jimena ad appiccare l'incendio mentre Cruz è certa che la donna abbia perso il senno. Margarita e Jose decidono di allontanarla dalla Promessa. Nel frattempo, Petra rivela a Feliciano il motivo per cui è stata obbligata a consegnarlo ai suoi genitori, finendo che fosse il figlio e lui la rimprovera per avergli mentito da sempre. Catalina è in attesa dell'ossigeno, in bilico tra la vita e la morte. L'ossigeno potrebbe arrivare più tardi del previsto dato che Mauro e Pelayo sono partiti in motocicletta per superarlo ma al ritorno la moto riporta un guasto ai freni. Mentre Jimena abbondano la Promessa, Lope fa il suo ritorno. Valentin non si arrende con Maria, Curro non ha intenzione di arruolarsi nell'esercito e lo comunica a Lorenzo. Teresa tenta di confortare Feliciano dopo la terribile scoperta, mentre Manuel scopre tracce di benzina su un tessuto ritrovato nella stanza di Catalina.

Puntata di Sabato 24 agosto 2024

Catalina riceve finalmente l'ossigeno e sembra essere in netta ripresa, con grande rammarico da parte di Cruz. Mentre il marchese accusa la moglie di non essersi interessata alla salute della figlia, Jana nota uno strano comportamento da parte di Curro nei confronti dello zio Alonso e questo la porta a nutrire dei sospetti. Jana, sapendo che Jimena è tornata nel palazzo dei suoi genitori, teme che continuare a frequentare Manuel non sia sicuro e i due sono costretti a separarsi per un periodo. Nel frattempo, grazie all'intervento di Feliciano, Salvador dovrà ammettere che la tregua tra Maria Fernandez, Lope e lui non sta dando i loro frutti. Teresa mette Feliciano davanti alla realtà: non può affondare a causa del suo passato dato che non ne è il responsabile.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15.45 mentre il sabato e la domenica alle ore 15.30 su Canale 5.