La Promessa Anticipazioni 20 agosto 2024: Curro fa infuriare Cruz, Jimena ha un crollo nervoso!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame della puntata de La Promessa in onda su Canale 5 il 20 agosto 2024. Nell’episodio della Soap Curro dà una notizia alla famiglia che fa arrabbiare sia Cruz che Lorenzo, mentre Jimena dà nuovamente prova di aver bisogno dell'aiuto di uno specialista...

Nella puntata de La Promessa in onda il 20 agosto 2024, alle ore 15.10 su Canale 5, Curro, dopo il riavvicinamento con Martina, comunica alla famiglia che resterà alla tenuta: non partirà per andare a studiare all'università in Inghilterra. Cruz e Lorenzo non prendono per niente bene questa notizia, mentre Alonso appoggia a pieno il nipote. Intanto, il sergente Funes fa sapere a Petra e a Feliciano che l'indagine sulla misteriosa morte del loro padre è ufficialmente chiusa. Entrambi tirano un sospiro di sollievo. Jimena, invece, proprio durante l'incontro d'affari di Catalina e Pelayo con il signor Cavendish ha l'ennesimo crollo nervoso...

La Promessa Anticipazioni: Cruz e Lorenzo furiosi per colpa di Curro!

Curro si era rassegnato all'idea di dover lasciare La Promessa, e quindi Martina, perché Lorenzo lo aveva costretto a partire per andare a studiare in Europa. D'altra parte, la giovane non ne voleva più sapere di lui, quindi dirle addio sarebbe stato più semplice. Tuttavia, poco prima della sua partenza, il ragazzo ha vissuto un momento di riavvicinamento con Martina, e così ha trovato il coraggio necessario per imporsi con il padre adottivo. Curro comunica alla famiglia che resterà alla tenuta, non andrà più in Inghilterra per iscriversi all'università. Lorenzo è furioso perché il figlio ha osato ribellarsi, ma neanche Cruz la prende bene. Infatti, la marchesa era impaziente di liberarsi di Curro, il quale non faceva che ronzare intorno ad Alonso negli ultimi tempi: la sua paura era che Curro avesse scoperto - o capito - che il marchese fosse il padre biologico. Intanto, Alonso sta offrendo pieno appoggio al nipote.

Anticipazioni La Promessa: Feliciano fuori pericolo!

Petra e Feliciano hanno temuto il peggio. Entrambi erano stati convocati da Cruz, la quale aveva una comunicazione importante da dare loro: il sergente stava continuando ad indagare sulla morte del padre, avvenuta in circostanze decisamente sospette. La cameriera ed il figlio hanno cominciato a tremare, perché, se Funes fosse riuscito ad entrare a conoscenza della realtà dei fatti, Feliciano sarebbe finito in carcere e sarebbe stato condannato a morte: infatti, era stato lui a spingere l'uomo al culmine di una delle loro violente liti. Tuttavia, Petra e Feliciano stanno per tirare un sospiro di sollievo. Il sergente fa loro visita per annunciare che l'indagine su questo caso è stata ufficialmente chiusa...

Trame e Anticipazioni La Promessa: Jimena fuori di sé!

Jimena è fuori di sé. Da quando Manuel ha deciso di mettere un punto alla loro relazione e l'ha cacciata dalla stanza, per poi mettersi in viaggio per prendere le distanze da lei per qualche giorno, Jimena sembra sempre meno lucida. Abel, dopo l'ennesima crisi, l'ha visitata, le ha prescritto riposo e farmaci, ma soprattutto ha suggerito ai marchesi di mettersi quanto prima in contatto con uno psichiatra. La duchessa sta continuando a dimostrare di aver realmente bisogno di questo specialista. Ora, ad esempio, sta per avere uno dei suoi crolli nervosi, e proprio durante la visita dell'imprenditore britannico interessato al progetto delle marmellate di Catalina e Pelayo, il signor Cavendish...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 18 al 24 agosto 2024.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15.45 mentre il sabato e la domenica alle ore 15.30 su Canale 5.