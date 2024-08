La Promessa Anticipazioni 22 agosto 2024: Jimena appicca un incendio, Catalina in fin di vita!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame della puntata de La Promessa in onda su Canale 5 il 22 agosto 2024. Nell’episodio della Soap Jimena dà fuoco alla sua stanza, al cui interno c'è ancora Catalina...

Nella puntata de La Promessa in onda il 22 agosto 2024, alle ore 15.10 su Canale 5, Jana scopre un incendio nella stanza di Jimena. La domestica e Romulo portano in salvo sia Catalina che la duchessa. Salvador allerta Mauro, così i due e tutti gli altri membri della servitù si danno da fare per spegnere le fiamme. Il vecchio maggiordomo ha inalato troppo fumo - il che potrebbe aggravare il suo problema polmonare -, proprio come la marchesina. Catalina, tra l'altro, ha una gamba ustionata. Le sue condizioni appaiono sin da subito gravi, tanto che non riesce neanche a rivelare che sia stata Jimena ad appiccare l'incendio. Abel rassicura tutti, dichiarando che ci sarebbe una terapia alternativa per salvare la vita alla giovane; la brutta notizia, però, è che serve l'ossigeno da recuperare a Villalquino. Quando Cruz lo scopre, attraverso Petra, corrompe l'autista che deve trasportare l'ossigeno affinché ritardi il più possibile. E mentre la duchessa continua a sostenere di non sapere come sia scoppiato l'incendio, i suoi genitori la raggiungono alla tenuta...

La Promessa Anticipazioni: Scoppia un incendio!

Dopo che Jimena si è intrufolata nell'hangar per appropriarsi di nascosto di una tanica di combustibile, Jana fa una scoperta agghiacciante proprio nella sua stanza: è scoppiato un incendio! Allora, la domestica e Romulo si affrettano a portare in salvo sia la duchessa che Catalina, la quale si trovava rinchiusa nella sua camera, tenuta in ostaggio. Salvador dà prontamente l'allarme a Mauro, ed in due in compagnia di tutti gli altri membri della servitù iniziano a darsi da fare per spegnere le fiamme il prima possibile!

Anticipazioni La Promessa: Catalina è grave!

Il vecchio maggiordomo ha un grave problema polmonare, ed ora, dopo aver tratto in salvo Jimena e Catalina, ha inalato troppo fumo: le sue condizioni potrebbero aggravarsi. Anche la marchesina non sta affatto bene. A sua volta Catalina ha respirato troppo fumo, ed in più ha una gamba ustionata. La giovane sta talmente tanto male da non riuscire a rivelare che è stata la folle cognata ad appiccare l'incendio...

Trame e Anticipazioni La Promessa: Cruz trama contro Catalina...

Tutti sono preoccupati per le condizioni di Catalina, ed Abel cerca di rincuorarli. Il dottore dichiara che ci sarebbe una terapia innovativa con cui provare a salvare la vita della gemella del defunto Tomas; la brutta notizia, però, è che servirebbe l'ossigeno da recuperare a Villalquino. Nel momento in cui gli altri lo vengono a sapere tirano un sospiro di sollievo perché possono aggrapparsi ad una speranza, Cruz, invece, va su tutte le furie. La marchesa, desiderosa di vedere soccombere Catalina, attraverso Petra corrompe l'autista che dovrebbe trasportare l'ossigeno affinché ritardi il più possibile. Cruz riuscirà a fare fuori anche la figliastra? Intanto, Jimena continua a dichiarare di non sapere come sia scoppiato l'incendio, e nel mentre i suoi genitori, in allarme, raggiungono la tenuta...

