La Promessa Anticipazioni 21 agosto 2024: Jimena tiene Catalina in ostaggio!

Anticipazioni TV

Nella puntata de La Promessa in onda il 21 agosto 2024 su Canale 5, Jimena compie l'ennesima follia, stavolta tenendo Catalina rinchiusa nella sua stanza... Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame Complete dell’episodio della Soap.

Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata in onda il 21 agosto 2024, su Canale 5 alle ore 15.10, dopo che Jeronimo le ha rivelato che Catalina starebbe progettando di farla rinchiudere in un sanatorio, Jimena, già poco lucida e piuttosto nervosa, ha deciso di commettere una pazzia: ha richiuso la cognata in camera, dove ora la tiene in ostaggio e non permette a nessuno di entrare. Intanto, Maria è arrabbiata con Valentin, il quale le ha rubato un bacio: la giovane gli ribadisce di non voler avere niente a che fare con lui perché non è interessata. Curro, invece, si scusa con Lorenzo per essere stato disobbediente, ma il Capitano lo respinge. Allo stesso modo, Feliciano respinge Petra, e Jana Abel. Nel frattempo, Jimena s'intrufola nell'hangar dove sta cercando una tanica di combustibile, e nel mentre Manuel fa finalmente ritorno a La Promessa...

La Promessa Anticipazioni: Jimena tiene Catalina in ostaggio!

Jimena continua a dare segni di squilibrio mentale, e, come se non bastasse, dopo l'ennesimo crollo nervoso, ci si è messo anche Jerome. Quest'ultimo, determinato a neutralizzare Catalina, ha deciso di sfruttare l'instabilità psicologica della duchessa per aizzargliela contro. Jeronimo ha rivelato a Jimena che la cognata è intenzionata a farla finire in un sanatorio. La giovane gli crede e, furibonda, prende Catalina in ostaggio: la rinchiude nella sua stanza, dove non consentirà a nessuno di accedervi. Che intenzioni ha Jimena? Vuole forse ucciderla?

Anticipazioni La Promessa: Maria furiosa con Valentin!

Maria è fuori di sé dalla rabbia. La domestica si divertiva a punzecchiarsi con Valentin; come aveva confidato a Jana, aveva bisogno di un po' di leggerezza, dopo il doloroso "triangolo amoroso" con Salvador e Lope. Tuttavia, il nuovo arrivato, chiaramente di tutt'altro avviso, le ha strappato un bacio. Maria, indignata, lo affronta a brutto muso e mette in chiaro di non essere interessata: lo considera soltanto un amico e niente di più. Intanto, Curro sta provando a chiedere scusa a Lorenzo per avergli disobbedito, rifiutandosi di partire per l'Inghilterra. Il Capitano, infastidito, lo respinge senza alcuna pietà.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Jimena compie uno strano gesto...

Petra si sente sollevata: il sergente Funes ha deciso di chiudere le indagini sulla morte del padre, quindi Feliciano è fuori pericolo. Allora la donna si dirige da quest'ultimo per festeggiare insieme, ma si ritrova davanti ad un muro. Feliciano respinge Petra, dicendole di non voler avere più niente a che fare con lei. Anche Jana ha deciso di continuare ad evitare Abel, che sembra non voler capire che lei non voglia starci insieme, tanto che le ha fatto una proposta di matrimonio. Intanto, Jimena si sta intrufolando nell'hangar, dove sta cercando una tanica di combustibile. Che cosa dovrà farci? Nel mentre, Manuel fa finalmente ritorno a La Promessa... non sa che cosa lo aspetta!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 18 al 24 agosto 2024.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15.45 mentre il sabato e la domenica alle ore 15.30 su Canale 5.