La Promessa Anticipazioni 24 agosto 2024: Alonso, indignato, si scaglia contro Cruz!

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame della puntata de La Promessa in onda su Canale 5 il 24 agosto 2024. Nell’episodio della Soap Alonso non sopporta di vedere quanto Cruz sia indifferente alle condizioni di salute di Catalina...

Nella puntata de La Promessa in onda il 24 agosto 2024, alle ore 15.55 su Canale 5, Catalina risponde bene alla terapia, e tutti ne gioiscono, a parte Cruz. Alonso lo nota e accusa la moglie di essere disinteressate alle condizioni della figlia. Intanto, Jana nota che Curro si sta comportando in modo strano nei confronti dello zio, e così comincia a farsi qualche domanda. Inoltre, c'è un'altra questione che non le permette di dormire sonni tranquilli. Ora che Jimena ha lasciato la tenuta, teme che non sia prudente continuare a frequentare Manuel di nascosto; pertanto, i due si parlano e di comune accordo stabiliscono di tenere le distanze per un po' di tempo. Teresa, invece, sta affrontando Feliciano per spronarlo a reagire. La domestica vorrebbe che l'amato la smettesse di permettere al suo passato di continuare a schiacciarlo, soprattutto perché è una brava persona...

La Promessa Anticipazioni: Catalina sta migliorando!

Sembrava impossibile, ma alla fine l'ossigeno è giunto a destinazione. Finalmente Catalina può sottoporsi alla terapia innovativa proposta da Abel. Per fortuna, la giovane pare rispondere bene alle cure, e tutti ne sono molto contenti... fatta eccezione per Cruz. Quest'ultima, infatti, sperava vivamente che Catalina morisse, tanto che, tramite Petra, ha corrotto l'autista che avrebbe dovuto trasportare l'ossigeno affinché ritardasse il più possibile. Alonso si sta rendendo conto di quanto Cruz appaia disinteressata alle condizioni di salute della figlia, e così l'affronta a brutto muso...

Anticipazioni La Promessa: Jana e Manuel si allontanano...

Jana ha notato qualcosa che ha catturato la sua attenzione, e che ha fatto sorgere in lei qualche dubbio. La domestica si è resa conto che l'atteggiamento di Curro nei confronti del marchese è drasticamente cambiato: ora sembra pendere dalle sue labbra. Pertanto, Jana si sta interrogando in merito a questo cambiamento: da che cosa dipenderà? Intanto, c'è un'altra questione che non le permette di dormire sonni tranquilli. La bionda pensa che, ora che Jimena ha lasciato la tenuta, non sia prudente continuare a frequentare Manuel di nascosto; Jana gliene parla, ed i due innamorati decidono di tenere le distanze per un po' di tempo...

Trame e Anticipazioni La Promessa: Teresa sprona Feliciano...

Teresa ha capito che è giunto il momento di prendere di petto Feliciano: quest'ultimo ha bisogno di essere scosso. Infatti, Feliciano appare particolarmente turbato da diversi giorni ormai; in fin dei conti, nel giro di poco tempo ha dovuto seppellire suo padre, ha scoperto che Petra è in realtà sua madre e non sua sorella, ed ha persino rischiato di finire in carcere con l'accusa di aver tolto la vita al genitore, che in verità era suo nonno. L'amata, allora, lo affronta e gli dice che non può consentire al suo doloroso passato di avere la meglio su di lui, che è una brava persona e quindi non merita di torturarsi in questo modo...

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15.45 mentre il sabato e la domenica alle ore 15.30 su Canale 5.