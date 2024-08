La Promessa Anticipazioni 23 agosto 2024: Jimena portata via dalla tenuta!

Anticipazioni TV

Nella puntata de La Promessa in onda il 23 agosto 2024 su Canale 5, Cruz non vuole che Catalina si salvi, anzi... Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame Complete dell’episodio della Soap.

Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata in onda il 23 agosto 2024, su Canale 5 alle ore 15.10, Mercedes non ha dubbi: Jimena non ha alcuna colpa per quello che è accaduto. D'altro canto, Cruz crede che la nuora non sia per niente lucida, quindi potrebbe essere in grado di compiere qualsiasi follia. Allora, i Duchi de Los Infantes decidono che è giunto il momento di riportare Jimena a casa. Intanto, Petra confessa a Feliciano la verità sul perché decise di fingersi sua sorella, e lui reagisce male: l'accusa di avergli mentito sin dalla nascita. Catalina, invece, continua ad essere in bilico tra la vita e la morte. Dato che ha urgente bisogno dell'ossigeno che però non arriva, Mauro e Pelayo partono in motocicletta per recuperarlo, ma al ritorno la moto subisce un guasto ai freni. Nel frattempo, Lope torna alla tenuta, e Valentin continua a corteggiare Maria. Per finire, Manuel fa una scoperta che lo mette in allarme: su un tessuto della stanza della sorella c'è traccia di benzina...

La Promessa Anticipazioni: Jimena lascia la tenuta!

Jimena continua a sostenere di non avere idea di come sia possibile che sia scoppiato quell'incendio. Intanto, arrivano a La Promessa i Duchi de Los Infantes: i suoi genitori sono molto preoccupati per lei. Tuttavia, Mercedes non ha alcun dubbio sul fatto che Jimena non abbia niente a che fare con questa brutta storia, al contrario di Cruz. Quest'ultima sostiene che la nuora ha smesso di essere lucida da tempo, dunque, per quanto ne sa, potrebbe essere capace di commettere qualsiasi tipo di follia. Allora, la duchessa ed il marito decidono che è tempo di riportare Jimena a casa: alla tenuta non è la benvenuta, ma soprattutto non viene trattata con rispetto...

La Promessa Anticipazioni: Video Riassunto della puntata della Soap in onda il 23 agosto 2024

Guarda qui sotto il video riassunto della puntata de La Promessa in onda il 23 agosto 2024 e poi continua a leggere le Anticipazioni Complete dell'episodio della Soap di Canale5.

Anticipazioni La Promessa: Feliciano respinge Petra!

Petra non riesce a sopportare il pensiero che Feliciano abbia deciso di chiudere per sempre con lei. Pertanto, Petra si sta recando di nuovo da lui, sperando che, una volta che gli avrà confessato il motivo per cui si è finta sua sorella per tutto questo tempo, la perdonerà. Tuttavia, al termine della loro conversazione, Feliciano le punta il dito contro, accusandola di avergli soltanto mentito sin dalla nascita!

Trame e Anticipazioni La Promessa: Catalina ancora in gravi condizioni...

Catalina continua a lottare tra la vita e la morte: la marchesina ha urgente bisogno di ossigeno, altrimenti Abel non potrà procedere con la terapia innovativa. Visto il ritardo dell'autista, Mauro e Pelayo decidono che è giunto il momento di prendere in mano la situazione. I due si mettono in viaggio in motocicletta per andare a recuperare l'ossigeno, ma, purtroppo, sulla strada del ritorno la moto subisce un guasto ai freni. Intanto, ad allietare un po' gli animi ci pensa Lope, che torna alla tenuta a sorpresa. Il cuoco ha intenzione di restare oppure è soltanto di passaggio? Valentin, invece, imperterrito insiste con Maria: vuole conquistarla ad ogni costo, quindi la corteggia senza sosta. La domestica, però, non gradisce affatto le sue attenzioni. Nel frattempo, Manuel fa una scoperta agghiacciante. Il marchesino trova delle tracce di benzina su un tessuto presente nella stanza della sorella...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 18 al 24 agosto 2024.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15.45 mentre il sabato e la domenica alle ore 15.30 su Canale 5.