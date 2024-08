La Promessa Anticipazioni 18 agosto 2024: Catalina e Pelayo sconvolti da un arrivo inaspettato

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame della puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 18 agosto 2024. Nell’episodio della Soap Catalina e Pelayo saranno sconvolti dall'arrivo inaspettato di Mr. Cavendish.

Nella puntata de La Promessa in onda il 18 agosto 2024, alle ore 15.30 su Canale5, Catalina e Pelayo saranno sconvolti da un arrivo inaspettato. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che i due ragazzi si troveranno davanti a Mr. Cavendish, l’uomo d’affari inglese con cui dovevano prendere accordi ma a cui avevano inviato un telegramma per rinviare il loro incontro. La servitù sarà costretta ad accelerare il proprio lavoro ma sarà comunque in grado di accogliere il nuovo arrivato. Intanto Curro e Martina si troveranno nuovamente vicini e non riusciranno a reprimere i loro sentimenti, nonostante la partenza del ragazzo. Petra cercherà di riavvicinarsi a Feliciano ma senza grande successo mentre Jimena continuerà a dare segni di squilibrio. Salvador vorrà sapere cosa abbia scritto Maria a Lope; solo così potrà capire se la ragazza è ancora innamorata del cuoco.

La Promessa Anticipazioni: Una visita inaspettata sconvolge Catalina e Pelayo

Catalina ha chiuso con Pelayo ma poco dopo aver preso questa decisione, è tornata indietro sui suoi passi. La ragazza ha giurato a se stessa di non farsi condizionare dai suoi sentimenti per il conte e di occuparsi del business delle marmellate senza alcun tipo di condizionamento. I due hanno ripreso a collaborare e si troveranno a gestire l’arrivo inaspettato di Mr. Cavendish. L’uomo d’affari si presenterà alla tenuta nonostante i due gli abbiano inviato un telegramma per rinviare l’incontro. La servitù non si farà per fortuna trovare impreparata e la visita dell’inglese verrà gestita nel migliore dei modi ma infastidirà comunque Don Alonso.

Anticipazioni La Promessa: Curro e Martina di nuovo vicini

Curro ha scoperto il segreto di Martina e la sta aiutando a superarlo, senza allarmare Margarita. Il ragazzo si sta preparando a partire per l’estero e prima di lasciare la tenuta cercherà di sollevare la sua amata dal grande peso che sta portando. I due giovani si faranno di nuovo molto vicini e non riusciranno a reprimere il loro amore reciproco. Intanto Salvador cercherà di capire che cosa abbia scritto Maria a Lope. Il cameriere vorrà sapere se la cameriera sia ancora innamorata o meno del cuoco. Intanto Petra cercherà di riavvicinarsi a Feliciano, a cui ha rivelato di essere sua madre. Il ragazzo non vorrà però sapere nulla di lei.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Jimena ha perso la testa

Jimena era pronta a scatenare la sua furia contro Catalina ma Martina ha salvato la cugina senza neanche accorgersi. La moglie di Manuel ha perso il controllo ed è ormai una mina vagante. Tutti sono in ansia per lei e non sanno come prenderla. La ragazza si sta rifiutando, senza farlo notare, di prendere le medicine che le ha prescritto Abel ed è sempre più ossessionata dal marito, tanto che si sta preparando per un futuro viaggio in Italia – che ha immaginato di fare con lui – e prova costantemente dei nuovi abiti per sedurlo quando tornerà. Catalina si renderà conto che la cognata non sta per nulla migliorando ma non immaginerà mai che le cose peggioreranno improvvisamente e lei ne pagherà le conseguenze.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15.45 mentre il sabato e la domenica alle ore 15.30 su Canale 5.