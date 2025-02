La Promessa Anticipazioni 22 febbraio 2025: Curro sta per morire? Manuel è terrorizzato!

Anticipazioni TV

Momenti di forte tensione nella puntata de La Promessa in onda il 22 febbraio 2025, alle ore 19.35 su Rete4. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Ricardo suggerisce di organizzare un tributo per rendere omaggio alla memoria di Pia: vorrebbe radunare tutte le sue amiche al cimitero. Tuttavia, Alonso esita a dare la sua approvazione, temendo di attirare troppa attenzione; intanto, Petra si oppone con forza. Romulo, invece, delude gli altri, appoggiando la governante. Nel frattempo, Manuel confessa a José la sua paura, ossia che Curro possa morire nel prossimo attacco; l'altro lo tranquillizza: ha un piano - molto rischioso - per portarlo in salvo...

La Promessa Anticipazioni 22 febbraio 2025: Ricardo ostacolato...

Ricardo lo ha confidato a Romulo: si era innamorato di Pia, e continua ad amarla nonostante ora non ci sia più. Infatti, poco prima che la rossa decidesse di compiere un gesto estremo, togliendosi la vita, lui l'aveva persino baciata. Proprio per questo motivo, Ricardo si è messo in testa di rendere omaggio al ricordo di Pia, la quale è stata sepolta senza che i suoi amici potessero essere presenti in quel momento. Purtroppo, però, il maggiordomo, benché mosso da nobili intenzioni, sta per incontrare degli ostacoli degni di nota lungo il suo cammino...

La Promessa Anticipazioni: Petra e Romulo contro Ricardo!

Ricardo propone di organizzare un tributo per rendere omaggio alla memoria della povera Pia, e la sua idea è quella di radunare tutte le sue amiche al cimitero. Tuttavia, Alonso esita a dare la sua approvazione, visto che il suo timore è quello di attirare troppo l'attenzione: nessuno deve venire a sapere che la donna non è partita improvvisamente per il suo paese d'origine come lui e Cruz hanno raccontato. Al contempo, Petra si oppone con forza all'iniziativa del maggiordomo, e Romulo, sostenendo che si vede costretto a darle ragione stavolta, delude il resto della servitù...

La Promessa Anticipazioni: Manuel ha paura che Curro possa morire...

Manuel si è arruolato per un solo motivo: proteggere Curro. Il marchesino ha tentato in tutti i modi di farlo desistere, ma suo cugino era più convinto che mai di voler partire per la guerra e servire il suo Paese; allora, Manuel si è reso conto che non aveva alternative: se davvero voleva difendere Curro, sarebbe dovuto partire insieme a lui. Il giovane rischia la vita quotidianamente, e spesso e volentieri proprio per salvare quella di Curro, un po' troppo "spavaldo" sul campo di battaglia, tanto che ora sta confidando a José la sua paura: teme che il ragazzo possa morire nel prossimo attacco. A questo punto, l'altro rassicura Manuel, dicendogli di aver escogitato un piano - che è comunque rischioso - per provare a salvare Curro...

