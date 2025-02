La Promessa Anticipazioni 23 febbraio 2025: Lope caccia Candela dalla cucina in malo modo!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame dell'episodio de La Promessa in onda il 23 febbraio 2025 su Rete 4. Nell'episodio della Soap, Lope se la prende con Candela per aver parlato un po' troppo...

Nella puntata de La Promessa, in onda il 23 febbraio 2025, alle ore 19.35 su Rete4, Petra sta mettendo Simona e Candela sotto pressione, facendo loro delle richieste improvvise e soprattutto punitive. Intanto, Ayala sta regalando a Martina un prezioso collier, mentre Salvador regala un diario a Maria. Lope, invece, accorgendosi che Candela sta rivelando alla coppia il segreto di Virtudes, la manda via dalla cucina. Nel frattempo, Ricardo insiste: vuole commemorare Pia nel cortile de La Promessa. Allora, Romulo, agendo da intermediario, discute con Alonso proprio in merito a questa idea. Per finire, Catalina pentita per come si è comportata con lui, scrive una lettera di scuse ad Adriano...

La Promessa Anticipazioni 23 febbraio 2025: Petra sfinisce Simona e Candela!

Petra continua a dare prova della sua spietatezza. La governante, che è persino arrivata a vietare ai membri della servitù di piangere per la morte di Pia, ora sta mettendo Simona e Candela sotto pressione, facendo loro delle richieste improvvise e soprattutto evidentemente punitive. Intanto, Ayala sta per lasciare tutti di stucco. Il Conte, che ha da poco ottenuto da Martina una chance concreta per potersi far conoscere vuole renderle omaggio con un regalo degno di nota: un prezioso collier. Ayala, con questo gesto, si sarà guadagnato almeno un pizzico della fiducia e della simpatia della figlia della sua amata Margarita?

La Promessa Anticipazioni: Lope caccia Candela!

Salvador sta donando a Maria un diario, e quest'ultima accetta il regalo di buon grado. Al contempo, Lope sta per perdere le staffe con Candela. Il cuoco, che da quando si è lasciato con Vera è sempre più ombroso, si rende conto che la donna si sta lasciando andare a qualche confidenza - a suo dire - di troppo con la suddetta coppia: Candela sta confessando a Salvador e a Maria qual è il segreto di Virtudes, parlando loro sia del turbolento passato della giovane che dell'esistenza di un figlioletto ormai affidato ai nonni paterni. Innervosito dal suo atteggiamento, Lope la caccia in malo modo dalla cucina.

La Promessa Trame e Anticipazioni: Catalina scrive una lettera ad Adriano...

Ricardo non ha la minima intenzione di darsi per vinto. L'uomo, ancora innamorato di Pia nonostante la sua tragica dipartita, pensa che sia giusto renderle omaggio; pertanto, ha organizzato un tributo in suo onore, radunando tutte le sue amiche al cimitero. Tuttavia, Petra e Romulo si sono opposti a questa iniziativa, non ritenendolo opportuno: avrebbero attirato eccessivamente l'attenzione, mentre, su richiesta dei marchesi, nessuno sarebbe dovuto venire a sapere della morte della rossa. Ora, Ricardo propone di commemorare Pia nel cortile della tenuta. Romulo, a questo punto, agisce come intermediario, discutendo dell'argomento con Alonso. Parallelamente, Catalina, pentita di come si è comportata con Adriano, gli sta scrivendo una lettera di scuse, augurandosi che con questo suo gesto possa rimediare al suo errore... Sarà così?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 17 al 23 febbraio 2025

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.