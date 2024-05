La Promessa Anticipazioni 16 maggio 2024: Curro non rinuncia a Martina e torna all'attacco

Anticipazioni TV

Le Trame e le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata della Soap in onda il 16 maggio 2024, Curro tenterà di far cambiare idea a Martina ma la ragazza non tornerà indietro sui suoi passi. Tra loro è finita per sempre!

Nella puntata de La Promessa, Curro tenterà il tutto per tutto per far cambiare idea a Martina. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap, in onda su Canale5 il 16 maggio 2024, alle ore 16.40, ci rivelano che il giovane conte si presenterà dalla marchesina con un dono. Sarà un regalo molto gradito alla cugina di Catalina e avrà lo scopo di riconquistare il suo cuore. Ma la nipote di Don Alonso, ormai certa di dover tornare a Madrid e di dover dire addio alla tenuta dello zio, non tornerà indietro sui suoi passi. Tra lei e l’amato è tutto finito. Intanto Donna Pia sarà confortata da Jana, appena tornata a casa e persino da Cruz, sinceramente colpita da quanto accaduto alla sua governante.

Anticipazioni La Promessa: Curro torna all’attacco con Martina

Curro non si è rassegnato alla fine della sua bella storia d’amore con Martina. Il ragazzo è sinceramente innamorato della marchesina e avrebbe voluto poter proseguire con il suo corteggiamento. La giovane ha però dovuto troncare di netto la loro relazione, convinta che i suoi genitori – arrivata a La Promessa – la riporteranno presto a Madrid e organizzeranno qualcosa per riparare allo scandalo di cui lei è stata protagonista. La nipote di Don Alonso non poteva permettere che il conte che pure lei ama, soffrisse ulteriormente e per rendere le cose più facili ha preso lei la decisione per entrambi. Ma Curro tornerà all’attacco e si presenterà da lei con un regalo molto gradito, nella speranza che lei cambi idea.

La Promessa Anticipazioni: Martina non accetta di tornare da Curro

Il regalo di Curro farà molto piacere a Martina ma nonostante sia felice di questo gesto, la ragazza non potrà accettarlo. Ma non potrà soprattutto tornare sui suoi passi, non dopo aver compreso che la sua vita è ormai segnata dallo scandalo. La ragazza farà capire al suo amato che tra loro è tutto finito e che non ci sono speranze che possano, un giorno, tornare a frequentarsi. La recente scoperta di Cruz, che è pronta a incastrare Margarita e Fernando, potrebbe però essere molto d’aiuto ai due innamorati. Peccato però che qualcuno sia destinato a entrare – a gamba tesa – nella vita e nel futuro di Martina.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Pia consolata da tutti

Quanto accaduto a Pia ha sconvolto tutti a La Promessa. Jana, appena tornata da casa dei duchi, si farà subito avanti per stare accanto alla governante sua amica e per consolarla. Le due donne si daranno forza l’un l’altra e Pia confiderà alla cameriera di aver avuto molta paura. Anche la marchesa dimostrerà di essere rimasta molto colpita dagli eventi e di aver preso a cuore la questione. Pure lei dispenserà parole di incoraggiamento verso la sua domestica ma senza lasciarsi andare, come al solito, a troppe smancerie.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.