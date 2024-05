La Promessa Anticipazioni 13 maggio 2024: Tra Cruz e Margarita è guerra!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni de La Promessa e scopriamo cosa succederà nella puntata della Soap in onda il 13 maggio 2024 su Canale5. Le Trame dell’episodio ci rivelano che tra Cruz e Margarita la tensione salirà alle stelle. La moglie di Don Fernando arriverà persino a ricattare la cognata.

Tra le marchese de Lujàn le cose si complicano e presto la situazione diventerà esplosiva. Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda su Canale5 il 13 maggio 2024, alle ore 16.30 circa, la tensione tra Cruz e Margarita comincerà a essere insostenibile. La moglie di Don Alonso continuerà a proteggere Martina dagli attacchi dei suoi genitori e, così facendo, scatenerà l’ira della cognata, che vorrà a tutti i costi che nessuno si metta in mezzo nelle faccende che riguardano lei e sua figlia. La consorte di Don Fernando tirerà fuori le unghie e minaccerà Cruz di rivelare un segreto orribile e scandaloso sulla sua famiglia, se non si farà da parte. Ma di cosa si tratterà?

La Promessa Anticipazioni: Cruz non vuole che Martina lasci La Promessa

Martina è sotto torchio e sembra che l’unica persona ancora rimasta al suo fianco sia la sua adorata zia Cruz. La marchesa, nonostante le bugie della nipotina, è ancora disposta a darle una mano. La moglie di Don Alonso non desidera che i suoi cognati la portino via dalla tenuta e sta tentando di proteggerla in ogni modo. Questo atteggiamento ha però cominciato a innervosire Margarita, che non vuole alcuna intromissione della cognata nelle scelte che riguardano sua figlia. Tra le due marchese de Lujàn la situazione si sta facendo sempre più tesa e potrebbe scoppiare da un momento all’altro.

Anticipazioni La Promessa: Sale la tensione tra Margarita e Cruz

Cruz non vuole che Martina lasci la Promessa e ha preso a cuore la questione di sua nipote. In lei è però scattato il campanello d’allarme verso i suoi cognati e intende capire se Margarita e Don Fernando siano sinceri oppure no e se stiano dando il tormento alla loro figlia per altri motivi. Con questi dubbi in testa la moglie di Don Alonso si schiererà contro sua cognata, provocando tra loro dei diverbi sempre più accesi. Tra le due prime donne di casa Lujàn la tensione salirà al massimo, sino a scatenare una reazione inaspettata da parte della consorte di Don Fernando.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Margarita minaccia Cruz

Margarita si stancherà dell’atteggiamento di Cruz e le imporrà di smettere di sostenere Martina. La marchesa passerà alle maniere forti e minaccerà la cognata di severe ripercussioni se non si farà da parte. Le dirà infatti di essere disposta a rivelare a tutti un segreto della loro famiglia, che potrebbe distruggere Don Alonso. Di cosa si tratterà? Vi anticipiamo che la moglie di Don Fernando si riferirà alla morte del fratello maggiore di suo cognato e suo marito, morto anni prima e della cui morte sarebbe responsabile proprio Alonso.

