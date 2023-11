La Promessa Anticipazioni 30 novembre 2023: Manuel bacia Jimena ma ripensa a Jana!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 30 novembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Manuel non riuscirà a togliersi dalla mente Jana e il loro bacio. Il marchese comincerà a pensare di non essere mai stato innamorato di Jimena, come invece lei dice.

Le anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata in onda su Canale5 il 30 novembre 2023, alle ore 16.45, Manuel sarà ancora più confuso. Il ragazzo ha capito di provare qualcosa per Jana ma continuerà a essere legato a Jimena. Quando i due sposi si daranno un bacio, il marchese ripenserà a quello che ha scambiato con la bella cameriera. Compreso che qualcosa non va nel suo matrimonio, il giovane correrà da Martina, per chiederle se prima dell’amnesia fosse innamorato o meno di sua moglie. Intanto Don Alonso cercherà di avere informazioni su Elisa De Grazalema.

Anticipazioni La Promessa: Manuel bacia Jimena ma pensa a Jana

Manuel ha confessato a Jana i suoi sentimenti ma la ragazza ha dovuto lasciare la tenuta, per andare a lavorare dai Duchi. Il marchese è rimasto alla Promessa e non riesce a togliersi dalla testa tutti i dubbi che gli si sono accumulati in testa da quando ha ripreso a volare. Il pensiero che le cose non siano andate come gli hanno raccontato Jimena e Cruz comincerà a diventare più assillante quando, dopo aver baciato sua moglie, gli verrà in mente il bacio che ha scambiato con Jana, poco prima della sua partenza. Il ragazzo capirà che il suo amore per la consorte non è così forte come ha creduto – o meglio gli hanno fatto credere – sino a ora.

La Promessa Anticipazioni: Manuel vuole sapere se amava Jimena prima dell’amnesia

Manuel ha cominciato a domandarsi da tempo come mai provi un sentimento così forte per Jana, una delle cameriere della sua tenuta. Al ragazzo è balzato già per la testa che lui e la ragazza siano stati più che padrone e domestica e che possa essere successo qualcosa tra loro. Mauro gli ha rivelato che la giovane gli è stata molto vicina durante la sua degenza e che si è presa cura di lui ma a confonderlo ci sono ancora i racconti di Jimena sul loro grande amore. Il marchese vorrà vederci chiaro e dopo aver ripensato a Jana mentre baciava la propria consorte – di cui dovrebbe essere innamorato – ha capito di dover risolvere la questione il prima possibile. Chiederà a Martina la verità sul suo passato e se davvero fosse legato a Jimena prima del suo brutto incidente. La cugina gli dirà sicuramente la verità.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Don Alonso indaga su Elisa De Grazalema

L’apertura del testamento del Barone ha umiliato Lorenzo ma ha sconvolto pure Don Alonso e Cruz. La marchesa ha scoperto che suo padre ha destinato a lei e a sua sorella, solo due palazzi e niente più. Il marchese, sconcertato da questa scelta, vorrà sapere di più sull’erede del suo odiato suocero e comincerà a indagare. Chiederà a Romulo se abbia mai sentito parlare di questa fantomatica Elisa De Grazalema ma neanche il maggiordomo saprà dirgli nulla. La baronessa rimarrà un mistero da risolvere e Cruz penserà di invitarla alla tenuta, per conoscerla personalmente e capire chi sia davvero e perché Don Juan abbia scelto lei. La donna arriverà molto presto tra le mura de La Promessa e sarà per tutti una grande sorpresa.

