La Promessa Anticipazioni 22 novembre 2023: Manuel confessa il suo amore a Jana ma lei deve andarsene!

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 22 novembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Manuel rivela a Jana di amarla poco prima che la ragazza lasci la tenuta, per andare a lavorare dai genitori di Jimena.

Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda su Canale5 il 22 novembre 2023, alle ore 16.45, ci rivelano che Manuel non avrà più dubbi. Dopo aver recuperato qualche ricordo su Jana ma dopo aver soprattutto capito che la ragazza gli è stata vicina per tanto tempo, il ragazzo ha compreso di provare per lei dei forti sentimenti. Il marchesino dovrà però correre e dirglielo prima che la cameriera si trasferisca a casa dei Duchi De Los Infantes, dove è stata spedita da Jimena. Intanto Curro e Martina penseranno di organizzare un picnic.

La Promessa Anticipazioni: Manuel capisce di amare Jana

Manuel ha scoperto una verità inaspettata su Jana. Ha capito infatti che la ragazza gli è stata accanto mentre era in coma, dopo il suo incidente e che non ha mai lasciato il suo capezzale, nonostante i rimproveri di Cruz. Mauro gli ha raccontato alcuni particolari che, insieme al profumo dei suoi capelli, hanno riacceso in lui dei ricordi. Manuel non avrà più alcun dubbio. Ama Jana e sebbene non si ricordi perfettamente di lei, è certo di averlo fatto anche prima della sua amnesia. Dovrà però correre per dirglielo, prima che la cameriera venga trasferita a casa dei genitori di Jimena.

Anticipazioni La Promessa: Manuel confessa a Jana i suoi sentimenti

Manuel dovrà fare una corsa contro il tempo. Raggiungerà Jana poco prima che la ragazza si allontani dalla tenuta, per dirigersi verso casa dei Duchi De Los Infantes. Jimena l’ha spedita dai suoi genitori, per tenerla lontana. Ha infatti capito che la cameriera costituisce ancora un pericolo per lei. E in effetti avrà proprio ragione, visto che il De Lujan confesserà alla sua amata tutto il suo amore e le prometterà di non dimenticarselo più.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Curro e Martina sempre più vicini

Jana lascerà la tenuta con un peso sul cuore in meno. La ragazza sarà felice della confessione del suo amato e attenderà il momento in cui potrà fare ritorno alla Promessa, per stargli di nuovo accanto. Ora dovrà però occuparsi di aiutare i domestici dei duchi, a servire degli ospiti in arrivo. La giovane non può sapere che si troverà a fare ben altro e a soffrire per il pesante lavoro che le verrà chiesto di svolgere. Sarà talmente stanca da ammalarsi. Intanto Curro e Martina, sempre più vicini, organizzeranno un picnic. Tra loro starà sbocciando un dolce sentimento?

