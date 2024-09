La Promessa Anticipazioni 25 settembre 2024: Teresa dice Sì a Feliciano. I due si sposeranno presto!

Anticipazioni TV

Nella puntata de La Promessa in onda il 25 settembre 2024 su Canale5 vedremo che Teresa sarà felicissima della proposta di Feliciano e accetterà con gioia. Nozze in arrivo alla tenuta!

Nella puntata de La Promessa in onda il 25 settembre 2024, alle ore 16.35 su Canale5, Teresa sarà entusiasta della proposta di Feliciano. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la cameriera accetterà con gioia di diventare la moglie del giovane attendente e i due, avuta l’approvazione anche di Petra, cominceranno a pensare al loro matrimonio. I domestici li festeggeranno, contenti che gli innamorati possano coronare il loro amore. Jana incontrerà il padre di Abel e capirà che qualcosa non va né nel nuovo arrivato né nel dottore. La stessa sensazione l’avrà Manuel, che cercherà di capire qualcosa di più ma incontrerà un muro. Il medico depisterà tutti i suoi sospetti. Intanto Abel scoprirà che Jeronimo è davvero il colpevole del furto dell’orologio e riferirà tutto a Don Romulo che, a sua volta, lo farà sapere a Pelayo.

La Promessa Anticipazioni: Teresa e Feliciano presto sposi

Feliciano è riuscito a dichiararsi a Teresa e sebbene lo abbia fatto in modo goffo, ha confessato alla sua amata di volerla sposare. Nella puntata de La Promessa in onda il 25 settembre 2024, la cameriera risponderà alla proposta. La ragazza sarà felicissima e gli confesserà di amarlo anche lei moltissimo e di non vedere l’ora di diventare sua moglie. I due otterranno l’approvazione di Petra e non vedranno l’ora di potersi unire in matrimonio. I loro amici, felici per loro, li festeggeranno alla grande e tutti si adopereranno per organizzare una cerimonia di nozze romantica e bellissima, al più presto. L’amore trionferà almeno per Feliciano e Teresa?

Anticipazioni La Promessa: Jana e Manuel sospettano che Abel nasconda qualcosa

Abel è sconvolto dall’arrivo di suo padre. Eusebio Bueno si è presentato alla tenuta all’improvviso e ha lasciato il dottore letteralmente senza parole. Jana e Manuel capiranno subito che il loro amico è turbato e nervoso; i due cercheranno di capire cosa nascondano padre e figlio ma il medico depisterà entrambi, impedendo loro di carpire qualsivoglia informazione. Ma sia la cameriera che il suo vero amore, con cui non ha ancora ritrovato un equilibrio, non molleranno la presa e saranno più che mai determinati a comprendere i segreti di Abel e se nel suo passato ci sia qualcosa che lui proprio non vuole che si sappia.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Abel smaschera Jeronimo

Abel e Salvador hanno indagato su Jeronimo. I sospetti dei due si riveleranno più che fondati. Il dottore riuscirà infatti a trovare la prova per incastrare il valletto di Pelayo, in realtà suo socio in affari. Il medico rivelerà a Don Romulo che il vero ladro è proprio il cameriere personale del conte e che quindi Maria Fernandez non solo è innocente ma è stata accusata ingiustamente. Il maggiordomo si affretterà a rivelare tutto sia ai marchesi che a Pelayo stesso, affinché possa prendere immediati provvedimenti. Ma attenzione… le cose non andranno bene come sperato.

