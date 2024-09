La Promessa Anticipazioni 23 settembre 2024: Abel e Salvador indagano su Jeronimo. Sarà lui il vero ladro?

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame dell’episodio de La Promessa in onda il 23 settembre 2024 su Canale5. Nella puntata della Soap vedremo che Abel e Salvador indagheranno su Jeronimo, convinti che sia lui il vero ladro. Maria verrà scagionata?

Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda su Canale5 il 23 settembre 2024, alle ore 16.35, Abel e Salvador si metteranno d’accordo per tenere d’occhio Jeronimo. I due sospettano che il vero ladro dell’orologio sia il valletto di Pelayo e sperano che perquisendo la sua camera, trovino gli indizi che servono per scagionare Maria, licenziata in tronco da Cruz. Mentre Salvador terrà impegnato il sospettato, il dottore si intrufolerà nella stanza e cercherà ovunque Intanto Candela rivelerà a Pia di non aver chiamato davvero Carlos ma di essersi messa in contatto con un’altra persona. La marchesa scoprirà con orrore che Manuel ha ripreso a volare ma stavolta il ragazzo non si lascerà condizionare dai rimproveri della madre e le dirà di non volerla più stare a sentire. Leonor chiederà a Martina di incontrarsi affinché possano chiarirsi prima della partenza. Le cugine riusciranno finalmente a fare pace.

La Promessa Anticipazioni: Abel e Salvador indagano su Pelayo

Cruz ha licenziato Maria accusandola di aver rubato l’orologio di Don Lorenzo. Il personale di servizio non crede però che la ragazza possa davvero aver compiuto il fattaccio e pure Pia, inizialmente in dubbio, comincerà a convincersi che la Fernandez sia innocente. Chi più di tutti penserà che la giovane sia stata ingiustamente accusata, saranno Abel e Salvador. Il medico e il cameriere saranno certi che dietro a quanto successo ci sia Jeronimo e faranno di tutto per stanarlo. Si accorderanno affinché Salvador distragga il valletto di Pelayo mentre il dottore si intrufolerà nella sua camera, per poter cercare indizi utili a confermare la sua colpevolezza. I due uomini faranno di tutto per aiutare la povera Maria, costretta a rimanere lontana dalla tenuta ma mai abbandonata dai suoi amici.

Anticipazioni La Promessa: Manuel dice basta a Cruz!

Jana ha rimproverato Manuel di essere fin troppo accondiscendente con sua madre e di seguire i suoi ordini, senza mai ribellarsi veramente. Spinto da queste parole e dal coraggio che stanno dimostrando le sue sorelle, il marchesino si ribellerà a Cruz. Quando la marchesa lo rimprovererà di aver ripreso a volare, lui non si lascerà minimamente condizionare da lei e le dirà di non aver più intenzione di rinunciare ai suoi sogni e alla sua passione. Candela intanto rivelerà a Pia, in privato, di non aver chiamato Don Carlos ma di aver contattato qualcun altro. Ma chi?

Trame e Anticipazioni La Promessa: Leonor e Martina fanno pace

Il ritorno di Leonor è stato seguito da un grosso bisticcio tra lei e Martina. La figlia di Cruz ha scoperto che la sua amata cugina le ha nascosto, per mesi, la sua relazione con Curro e ha capito che se non li avesse colti in flagrante, probabilmente non avrebbe mai saputo nulla di loro. La cosa l’ha ferita enormemente e si è sentita tradita dall’unica persona che pensava fosse totalmente sincera con lei. Le due ragazze avranno però finalmente modo di chiarirsi. Leonor chiederà a Martina di parlare prima della sua partenza e le due si chiariranno una volta per tutte, mettendo da parte i loro dissapori e facendo pace.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.35 circa su Canale 5.