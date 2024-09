La Promessa Anticipazioni dal 23 al 27 settembre 2024: Cruz si oppone al ritorno di Maria mentre Teresa dice sì a Feliciano

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni de La Promessa e vediamo cosa succederà nelle puntate in onda dal 23 al 27 settembre 2024. Ecco le Trame episodio dopo episodio. Attenzione: la Soap cambia orario.

Puntata di Lunedì 23 settembre 2024

Candela rivela a Pia, in privato, di non aver chiamato Carlos. La cuoca chi avrà voluto contattare? Intanto Leonor chiede a Martina di incontrarsi per chiarire una volta per tutte. Le due cugine si riavvicinano. Cruz scopre che Manuel ha ripreso a volare e lo rimprovera ma lui, deciso a non farsi più mettere i piedi in testa, rivela alla madre di non sentirsi minimamente toccato dalle sue parole. Maria, allontanata da La Promessa, viene coccolata dai suoi amici, che le promettono di dimostrare la sua innocenza. Abel e Salvador si accordano per distrarre Jeromino e riuscire così a perquisire la sua stanza. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 23 settembre 2024

Puntata di Martedì 24 settembre 2024

Jeronimo si lamenta con Pelayo e lo rimprovera per aver di nuovo fatto la proposta di matrimonio a Catalina. Il conte si infurierà contro il socio e lo rimprovererà di pensare solo ai soldi e di non avere un briciolo di umanità. Poi, sinceramente legato a lei, Pelayo vorrà chiarire con Catalina e i due faranno pace, decidendo di continuare la loro relazione. Alla tenuta arriva il padre di Abel, Eusebio Bueno. Il dottore lo accoglie con grande freddezza mentre Feliciano chiede a Teresa di sposarlo. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 24 settembre 2024

Puntata di Mercoledì 25 settembre 2024

Teresa è felice della proposta di Feliciano e accetta con grande felicità. Petra approva la loro unione e tutti festeggiano i futuri sposi. Jana incontra il padre di Abel e capisce che qualcosa non va. Anche Manuel intuisce che ci sia qualche mistero su questo strano arrivo ma il dottore si affretta ad allontanare tutti i suoi dubbi. Abel scopre che a rubare l’orologio di Don Lorenzo è stata Jeronimo. Il ragazzo lo rivela a Don Romulo, che lo denuncia a sua volta a Pelayo. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 25 settembre 2024

Puntata di Giovedì 26 settembre 2024

Leonor lascia un’altra volta la tenuta e saluta tutti, in modo molto discreto, per partire per New York e realizzare finalmente i suoi sogni. Candela intanto informa Simona di doversi assentare per un po’ di tempo, per andare a trovare un’amica. Catalina segue il consiglio della cuoca Simona e cerca di chiarire ancora una volta con Pelayo, affinché i due possano ripartire davvero da zero. Il conte sembra però preso da altro. Maria non vede l’ora di poter tornare a lavoro ma nonostante sia innocente, la marchesa potrebbe comunque opporsi al suo rientro. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 26 settembre 2024

Puntata di Venerdì 27 settembre 2024

Pelayo e Catalina stanno cercando di ripartire e il conte confessa alla marchesina di amarla e di non volerla perdere. Pia e Don Romulo rivelano a Jana che a rubare l’orologio di Don Lorenzo è stato Jeronimo. Cruz, avvertita della novità, si rifiuta di riassumere Maria. Jeronimo si scusa con il Capitano per il furto mentre il conte promette al De La Mata di prendere provvedimenti. Teresa e Feliciano annunciano a Maria che presto si sposeranno. Simona si sente molto triste per la partenza di Candela mentre Cruz è ancora turbata dal fatto che Leonor sia partita senza salutarla. Curro consiglia a Don Alonso di parlare al più presto con il segretario del re, per chiarire la questione Cavendish mentre Don Lorenzo e la marchesa organizzano la battuta di caccia, pronti a mettere a segno il loro piano. Salvador affronta Jeronimo e lo minaccia con un coltello. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 27 settembre 2024

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15.45 su Canale 5.