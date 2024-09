La Promessa Anticipazioni 24 settembre 2024: Abel sconvolto dall'arrivo di suo padre

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata de La Promessa in onda il 24 settembre 2024 su Canale5. Nell’episodio della Soap, Abel riceverà la visita inaspettata di suo padre e non ne sarà per nulla contento. Il dottore mostrerà di aver dei segreti da nascondere.

Nella puntata de La Promessa in onda il 24 settembre 2024, alle ore 16.35 su Canale5, Abel sarà sconvolto dall’arrivo inaspettato di suo padre alla tenuta. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il dottore non sarà per nulla contento di rivedere il genitore e la cosa salterà all’occhio sia a Jana che a Manuel. Intanto Jeronimo rimprovererà Pelayo per aver di nuovo fatto la proposta di matrimonio a Catalina. Il conte gli ribadirà di essere davvero legato alla marchesina e lo accuserà di essere un uomo interessato solo ai soldi, poi tenterà di chiarire con la sua amata, con cui si è creata una grande tensione. Feliciano invece riuscirà a fare la sua dichiarazione a Teresa. La ragazza accetterà di sposarlo?

La Promessa Anticipazioni: Abel sconvolto dall’arrivo di suo padre

Alla tenuta farà il suo ingresso un nuovo personaggio, del tutto inatteso. Arriverà Eusebio Bueno, il padre di Abel. Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che il dottore non sarà per nulla entusiasta di rivedere il suo genitore e lo accoglierà con grande freddezza. Questo atteggiamento risulterà molto strano sia a Jana che a Manuel. I due vedranno il medico piuttosto agitato e cercheranno di capire come mai stia provando così tanto fastidio. Abel non si lascerà scappare alcuna informazione e tenterà anzi di sviare le loro domande. Ma sarà evidente che nasconda qualcosa.

Anticipazioni La Promessa: Pelayo deciso a non mollare la presa con Catalina

Mentre Abel e Salvador indagano su Jeronimo, quest’ultimo sembrerà più che mai irritato con Pelayo. Il sedicente valletto lo rimprovererà per aver di nuovo fatto la proposta di matrimonio a Catalina. Il conte non solo non si lascerà condizionare dalle sue parole ma lo accuserà di non poterlo capire e di essere un uomo privo di umanità, interessato solo ai soldi. Gli confermerà la sua intenzione di fare sul serio con la marchesina, con cui cercherà di chiarirsi. Catalina ha detto NO a Pelayo e ha preso le distanze ma lui, sinceramente innamorato, non getterà la spugna. I due innamorati avranno presto modo di ritrovarsi e di ricominciare da capo, impegnandosi a far funzionare la loro relazione.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Feliciano chiede a Teresa di sposarlo

Sono giorni che Feliciano desidera fare la sua proposta di matrimonio a Teresa e ha cercato di organizzare tutto nel migliore dei modi. Il ragazzo desiderava che fosse romantico e per questo ha chiesto a Don Romulo una mano affinché ogni cosa fosse al suo posto. Peccato che nonostante l’impegno si ritroverà a incespicare nel momento più bello. In modo maldestro ma anche molto tenero, il giovane domanderà alla cameriera di cui si è follemente innamorato, di diventare sua moglie e di condividere con lui gioie e dolori. Ma cosa risponderà la bella Teresa? Accetterà di sposare il cameriere che ha saputo farle dimenticare Mauro e che le ha fatto di nuovo battere il cuore?

