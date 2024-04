La Promessa Anticipazioni 18 aprile 2024: Jana dice basta. Cruz deve sapere la verità!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 18 aprile 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Jana chiederà a Manuel di rivelare a Cruz che è stato lui a chiederle di aiutare Jimena. La marchesa deve smetterla di prendersela con lei.

Un nuovo appuntamento con La Promessa ci aspetta giovedì 18 aprile 2024, alle ore 16.40 su Canale5. Le Anticipazioni della puntata della Soap ci rivelano che Jana non riuscirà più a sopportare di essere additata come un’approfittatrice da Cruz. La ragazza è stata accusata di prendersi cura di Jimena solo per un proprio tornaconto e la cosa le comincerà a dare molto fastidio. La cameriera chiederà a Manuel di intervenire e di fare in modo che questa situazione venga velocemente risolta. La marchesa deve sapere che è stato suo figlio a chiederle di occuparsi della marchesina e che lei ha accettato solo per fargli un favore. Intanto Don Gregorio cambierà idea e proporrà a Pia di lasciare la tenuta, cominciando una nuova vita, lontana da tutti.

Anticipazioni La Promessa: Cruz contro Jana

Tra le cose per cui Cruz è corsa ai ripari c’è anche la questione Jimena e disturbi della sua gravidanza. La marchesa non è per nulla contenta che la nuora si faccia seguire da Jana, una cameriera, e non dal loro dottore. Ma visto che la De Los Infantes non avrà alcuna intenzione di incontrare il dottor Ayala, Jana continuerà a starle accanto. Cruz non nasconderà il suo fastidio e diventerà talmente tanto evidente da spingere la sorella di Curro a ribellarsi. La giovane sarà stanca di essere accusata di approfittarsi della situazione e si rivolgerà a Manuel affinché lui metta a tacere la madre.

La Promessa Anticipazioni: Jana chiede a Manuel di dire la verità a Cruz

Jana spingerà Manuel a parlare con la madre e a dirle che non è stata lei a offrirsi come aiuto di Jimena e nemmeno di Mercedes. La cameriera chiederà al marchese di confessare tutta la verità a Cruz e di dirle quindi che è stato lui a ingaggiarla per questo compito e che lei ha accettato solo per fargli un favore. Ma siamo sicuri che rivelando tutto questo alla marchesa de Lujàn, i due non alimentino altri pettegolezzi, molto più pericolosi e difficili da estirpare? Manuel e Jana non si metteranno molto più in pericolo? Staremo a vedere.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Don Gregorio vuole lasciare la tenuta

Pia ha ottenuto da Don Alonso il permesso di poter condividere la sua stanza, a La Promessa, con suo marito. Il marchese le ha concesso questo favore e la governante è felice di poter continuare a vivere alla tenuta e inizialmente anche Don Gregorio era del suo stesso parere. Il maggiordomo, che dovrebbe diventare presto il cameriere personale di Don Lorenzo, rivelerà alla moglie di volersene andare da casa de Lujàn e di voler cominciare una nuova vita insieme a lei, lontano dal posto in cui si sono conosciuti. Pia rimarrà piuttosto stupita da questa richiesta e non se la sentirà di dirgli di sì. E farà bene visto la verità che, tra poche puntate, verrà a galla.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.