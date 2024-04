La Promessa Anticipazioni 8 aprile 2024: Cruz prepara la sua vendetta. Elisa è in trappola!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda l'8 aprile 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Cruz rivelerà a Elisa di essere a conoscenza del suo grande segreto e di essere pronta a distruggerla...

Il ritorno di Cruz metterà Elisa con le spalle al muro. Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata in onda l’8 aprile 2024, alle ore 16.40 su Canale5, la marchesa metterà in atto il suo piano di vendetta contro la donna che l’ha cacciata dalla sua stessa casa. La moglie di Don Alonso rivelerà alla baronessa di essere a conoscenza del suo più grande segreto, ovvero che è coinvolta nell’omicidio di suo marito. Cruz sarà pronta a liberarsi della sua rivale, una volta per tutte, ma prima la Grazalema vorrà spiegazioni e affronterà a muso duro Lorenzo, convinta – e a ragione – che lui l'abbia tradita.

Anticipazioni La Promessa: Un ritorno inaspettato sconvolge la tenuta

Cruz è tornata a casa, a sorpresa. Elisa è andata su tutte le furie, visto che la permanenza alla tenuta della marchesa dipendeva solo e unicamente da lei. Sì perché la baronessa era riuscita ad allontanare la padrona di casa, minacciando lei e Don Alonso di scatenare un altro scandalo sulla loro famiglia, denunciando la marchesa di tentato omicidio. Il ricatto ha funzionato per diverso tempo e proprio quando la Grazalema sembrava avere tutto sotto controllo ed era pronta a prendersi la sua eredità senza alcun ostacolo, ecco ricomparire la sua nemica, con un asso nella manica e con il coltello dalla parte del manico, pronta a prendersi la sua rivincita con qualche soddisfazione in più.

La Promessa Anticipazioni: Cruz rivela a Elisa di conoscere il suo grande segreto

Cruz ha fatto ritorno alla tenuta con aria di sfida. La marchesa è sicura che stavolta si libererà della sua rivale, una volta per tutte, visto che conosce il segreto più oscuro della sua vita. La moglie di Don Alonso non si lascerà scappare l’occasione di incenerire Elisa e di dirle di non poter più nulla contro di lei. Sa infatti che è coinvolta nella morte di suo marito, ha le prove per dimostrarlo e se lei proverà a fare un solo passo, userà queste informazioni per farla finire in cella, senza alcuna possibilità di ritorno. L’intento di Cruz non sarà soltanto quello di zittire la baronessa ma proprio di cacciarla dalla tenuta, possibilmente senza alcuna eredità.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Elisa pugnalata alle spalle

Le alleanze perfide non durano mai tanto a La Promessa, soprattutto se uno dei contraenti è Don Lorenzo. Il patrigno di Curro ha voltato le spalle prima a Cruz e poi a Elisa. La baronessa lo scoprirà affrontandolo faccia a faccia, dopo aver saputo che la marchesa conosce il suo grande segreto. La donna non metterà molto a capire chi abbia dato questa scottante informazione a Cruz e deciderà di regolare i conti con il suo alleato traditore. Purtroppo la Grazalema non potrà fare nulla per impedire di essere cacciata dalla tenuta ma farà di tutto per non permettere a due cognati di mettere le mani sul suo denaro.

