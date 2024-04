La Promessa Anticipazioni 3 aprile 2024: Cruz torna a casa. Elisa è una furia!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 3 aprile 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Cruz tornerà a casa ed Elisa sarà furiosa. Come si è permessa la marchesa di ritornare senza il suo permesso?

Nuovo appuntamento con La Promessa, la Soap in onda su Canale5, alle ore 16.40. Le Anticipazioni dell’episodio del 3 aprile 2024 ci rivelano che Cruz farà una sgradita sorpresa alla baronessa. La marchesa si presenterà di nuovo alla tenuta, con il chiaro intento di rimanere nella sua casa e di non farsi mai più cacciare. Ma come mai Cruz sarà così convinta di non essere mai più controllata dalla donna che l’ha allontanata, minacciando di denunciarla alla Guardia Civile? Ne vedremo delle belle e molti nodi verranno al pettine nei pomeriggi della prima settimana di aprile 2024. Scopriamo cosa succederà.

Anticipazioni La Promessa: Brutta sorpresa per Elisa

Alla tenuta tutto sta andando secondo i piani di Elisa e di Don Lorenzo, anche se il conte sembra nascondere ancora qualcosa. La baronessa deve tenere d’occhio il suo alleato, che sa essere capace di voltafaccia improvvisi e inaspettati. Il sesto senso della nobile non si sbaglierà poi così tanto. A La Promessa farà il suo trionfale ritorno Cruz. La marchesa, dopo giorni di assenza, farà di nuovo capolino a casa sua e non sarà una visita di cortesia; sarà tornata per restare. La donna farà capire alla sua rivale di essere pronta a combattere e stavolta di averla vinta lei.

La Promessa Anticipazioni: Elisa furiosa per il ritorno di Cruz

Elisa andrà su tutte le furie per non essere stata avvisata del ritorno di Cruz ma soprattutto che non le sia stato chiesto, come da accordi, se intendeva permettere alla marchesa di ritornare a casa. La nobile farà di tutto per tenere di nuovo sotto controllo la sua rivale e per impedirle di riprendere il controllo della tenuta, vanificando i piani che lei e Don Lorenzo hanno messo in moto nel periodo di sua assenza. Lorenzo ha fatto il colpaccio con Catalina, lei le ha impedito di andare in banca e ora le finanze de La Promessa potrebbero essere nelle loro mani.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Cruz ha un piano per distruggere Elisa

Il ritorno di Cruz non sarà sicuramente un caso. La marchesa non è una sprovveduta e di certo la decisione di ripresentarsi a La Promessa senza avvertire Elisa e senza che la baronessa fosse informata, nasconde uno scopo. È molto probabile che la moglie di Don Alonso abbia un piano per mettere la sua rivale ko e magari questo comporterà usare l’oscuro passato della baronessa contro di lei. Sarà così? Molto probabile! Intanto Jana ha rotto gli indugi e Curro dovrà fare i conti con una verità che aveva solo sospettato. Il ragazzo riuscirà a ritrovare la calma?

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.