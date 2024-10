La Promessa Anticipazioni 1° novembre 2024: Vera e Lope rischiano di allontanarsi!

Anticipazioni TV

Nella puntata de La Promessa in onda il 1° novembre 2024 su Rete4 vedremo che Vera e Lope non riusciranno a dichiararsi il loro amore e rischieranno di allontanarsi per sempre. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della Soap.

Nella puntata de La Promessa in onda il 1° novembre 2024, alle ore 19.45 su Rete4, vedremo Vera e Lope allontanarsi pericolosamente. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che i due ragazzi non riusciranno a uscire allo scoperto e non saranno in grado di confidarsi l’un l’altra i sentimenti che entrambi provano. Questo finirà per creare una distanza tra di loro e nemmeno Maria, che consiglierà al cuoco di essere sincero con la cameriera, riuscirà ad aiutarli ma osserverà i ragazzi perdere una grande occasione. Intanto Don Alonso, preoccupato per Catalina, chiederà alla figlia di ripensare al suo matrimonio con Pelayo e quindi a non sposarlo. Jana invece sarà ancora a casa di Ramona ma tra i suoi colleghi comincerà a circolare il panico, soprattutto perché Cruz sta diventando molto pericolosa.

La Promessa Anticipazioni: Lope e Vera rischiano di allontanarsi

Vera è innamorata di Lope ma non ha ancora trovato il coraggio di rivelarglielo. Nemmeno il cuoco ha trovato l’occasione per confessare alla sua amata di corrispondere i suoi sentimenti e di voler costruire con lei qualcosa di nuovo. Purtroppo i due giovani non riusciranno a superare i loro freni e finiranno per far capire all’altro di non avere alcun interesse. Maria cercherà di spingere il suo amico cuoco a fare il primo passo e a essere sincero ma nemmeno le parole della Fernandez riusciranno a smuovere l’amico di Salvador. La situazione finirà per sfuggire a tutti di mano e a creare un vero e proprio disastro tra loro.

Anticipazioni La Promessa: Don Alonso vuole che Catalina annulli le nozze

Maria continuerà a fantasticare su una vita da donna ricca e tutto questo dopo aver trovato una borsa piena di denaro. La ragazza contagerà tutti i suoi colleghi con i fantastici sogni che proseguirà a fare mentre Salvador sarà molto preoccupato che lei non voglia più sposarlo. Intanto Don Alonso tenterà di convincere Catalina a non sposare Pelayo. Il marchese non è per nulla contento del rapporto che si è instaurato tra sua figlia e il conte e ha il presentimento che lui non sia l’uomo adatto alla sua bambina. E avrà più che mai ragione, soprattutto perché non è ancora stata rivelata tutta la verità sul nobile e sul suo rapporto con Mr. Cavendish. Vi anticipiamo che le bugie molto presto verranno scoperte e porteranno molto dolore.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Jana ha combinato un disastro

Jana ha messo i suoi colleghi nei guai. La ragazza, sconvolta dalla rivelazione di Curro, ha lasciato la tenuta abbandonando il suo compito di vegliare sul barone. La giovane ha bisogno di tempo per abituarsi all’idea che Don Alonso sia il padre di suo fratello e per trovare la serenità ha raggiunto casa di Ramona ed è là che starà per diverso tempo. A La Promessa comincerà a scatenarsi il panico, soprattutto dopo che Cruz sarà entrata nella stanza del nipote e si sarà accorta che Jana non è là e non sta svolgendo le sue mansioni. La marchesa sarà una furia e pagheranno tutti per l’errore della nostra amata cameriera bionda.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.45 circa su Rete4.