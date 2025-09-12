La forza di una donna Anticipazioni 13 settembre 2025: Si mette male per Ceyda e Yeliz...

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci rivelano le Anticipazioni della Puntata de La forza di una donna in onda il 13 settembre 2025 su Canale 5. Ceyda e Yeliz, già in grande difficoltà, stanno per ricevere una terribile notizia...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, La forza di una donna sono scoppiettanti. Nell'episodio in onda il 13 settembre 2025 alle 15.30 circa, Ceyda e Yeliz hanno dei gravi problemi economici, principalmente perché non hanno delle entrate stabili da tempo ormai. Per giunta, il denaro che speravano di poter ottenere presto da Abbas per l'enorme ordine delle camicie non lo vedranno mai: quest'ultimo è stato espulso dal Paese prima di riuscire a saldare l'ordine che aveva fatto ad Enver... Ed ora?

La forza di una donna: Yeliz in mezzo ad una strada...

Quando Yeliz è stata arrestata per l'aggressione ai danni di Sirin, Teoman ha deciso di mettere un punto al loro matrimonio. L'uomo, impietoso, è andato a trovarla in centrale per lasciarla e per informarla del fatto che presto avrebbe chiesto il divorzio. Così, la poverina si è ritrovata in mezzo alla strada insieme ai due figlioletti; in un primo momento, li ha ospitati Bahar, poi Ceyda, dove sarebbero stati tutti più comodi. Yeliz sta provando a non lasciarsi abbattere, nonostante le difficoltà della vita, da quando è una donna sola, siano raddoppiate, se non triplicate...

Ceyda senza un lavoro... Questo è ciò che è successo nella Puntata de La forza di una donna

Ceyda ha sempre vissuto di espedienti. C'è stato un tempo in cui la bionda poteva contare sul denaro che le passava Hikmet, il suo amante; in seguito, però, lui ha deciso di troncare la loro relazione extra-coniugale - salvo pentirsene poco dopo -, e quindi Ceyda ha smesso di percepire i suoi soldi. Allora, ha provato ad intraprendere la carriera da cantante presso il night club, ma prima si è intromesso Hikmet e poi Seyfullah, mettendole i bastoni tra le ruote. Alla fine, estenuata dalla situazione, la giovane ha fatto sapere al potente padre di Umran che non avrebbe più lavorato per lui!

Brutte notizie per Ceyda e Yeliz, nelle Anticipazioni dell'Episodio del 13 settembre 2025 de La forza di una donna

Ceyda e Yeliz sono in grande difficoltà. Entrambe non hanno più un'entrata stabile da tempo, eppure le spese continuano ad essere tante. Inoltre, le due speravano che dare una mano ad Enver a cucire avrebbe permesso loro d'intascare un po' di soldi, ma, purtroppo, stanno per scoprire che si erano soltanto illuse. Abbas aveva fatto un ordine enorme di camicie al sarto, a cui avevano lavorato anche Ceyda e Yeliz; tuttavia, prima che l'uomo potesse saldarlo, è stato espulso dal Paese. Come faranno ora le amiche a racimolare il denaro necessario per tirare avanti?

La forza di una donna va in onda dal lunedì al sabato su Canale 5 a partire dalle 15:30.