La forza di una donna Anticipazioni 11 ottobre 2025: Arif rapito e picchiato, Bahar si sente in colpa...

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci rivelano le Anticipazioni della Puntata de La forza di una donna in onda l'11 ottobre 2025 su Canale 5. Quando Bahar vede Arif malconcio, non può fare a meno di sentirsi in colpa...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, La forza di una donna sono scoppiettanti. Nell'episodio in onda l'11 ottobre 2025 alle 14.40 circa, Peyami e Suleyman, insieme a Ceyda, fanno irruzione nella casa in cui Cevat ed Ohran stanno tenendo d'occhio Bahar, certi che lì ci sia Arif. Lui invece è ancora nelle mani dei suoi sequestratori, che, dopo averlo picchiato, lo abbandonano in un bosco. Arif riuscirà a rincasare grazie al passaggio di un camionista. Quando Bahar lo vede così malconcio, si sente in colpa, pensando che Sarp sia coinvolto. In un secondo momento, quest'ultimo si reca da Hatice ed Enver per discutere con loro. Nisan e Doruk, nel mentre, scoprono che Arif è stata picchiato. Per finire, Ceyda è alle prese con i primi problemi da baby-sitter...

La forza di una donna: Arif è scomparso...

Dopo aver allertato Bahar, pedinata da un losco individuo, Arif è sparito nel nulla. Enver è andato al bar, e si è stupito molto nel constatare che il giovane non fosse lì; al suo posto, però, c'era una vistosa macchia di sangue sul bancone. Allora, il sarto ha subito iniziato a pensare che potesse essergli accaduto qualcosa di brutto, e così ha dato l'allarme. Ceyda, sotto shock, ha preso sul serio Enver, sostenendo che, a parer suo, Arif potesse essere stato rapito. Così, è intervenuto Peyami, il quale ha organizzato un gruppo armato per rintracciare il ragazzo e, eventualmente, salvarlo!

Arif rapito e picchiato... Questo è ciò che è successo nella Puntata de La forza di una donna

Peyami e Suleyman si recano a casa del tirapiedi di Nezir, Cevat, insieme a Ceyda: i tre sono sicuri che lì ci sia Arif. D'altra parte, quest'ultimo è ancora nelle mani dei suoi pericolosi sequestratori, che lo stanno picchiando a sangue. Poco dopo, il povero Arif viene prelevato ed abbandonato in un bosco. Nel momento in cui riprende i sensi, il barista, seppur piuttosto malconcio, riesce a raggiungere la strada e a chiedere un passaggio ad un camionista, grazie al quale potrà tornare a casa. Arif verrà accolto con entusiasmo e preoccupazione da tutti. Bahar, nella fattispecie, si sentirà molto in colpa, temendo che Sarp sia coinvolto in questa triste storia...

Nisan e Doruk sconvolti, nelle Anticipazioni dell'Episodio dell'11 ottobre 2025 de La forza di una donna

Sarp sta andando a bussare alla porta di Enver ed Hatice, poiché deve affrontare con loro un argomento piuttosto delicato, ma di cui devono parlare con una certa urgenza. Di che cosa si tratterà stavolta? Intanto, i piccoli Nisan e Doruk fanno una scoperta che li lascia perplessi, e li rende un po' cupi: Arif è stato picchiato. I bambini sono davvero dispiaciuti per il loro amico. Ceyda, invece, continua a lavorare come baby-sitter del piccolo Bora, il figlio di Jale. Adesso, però, la bionda sta per affrontare la sua prima difficoltà sul posto di lavoro...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La forza di una donna dal 6 all'11 ottobre 2025.

La forza di una donna va in onda dal lunedì al sabato su Canale 5 a partire dalle 16:10.