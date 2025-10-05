TGCom24
La forza di una donna
La forza di una donna
Anticipazioni TV

La forza di una donna Anticipazioni 6 ottobre 2025: Bahar non perdona e chiude con tutti i suoi cari!

Francesca Simone

Le Anticipazioni dell'Episodio de La forza di una donna, in onda domani 6 ottobre 2025 su Canale 5, ci svelano che Bahar non ha intenzione di perdonare i suoi cari per averle nascosto la verità su Sarp!

La forza di una donna Anticipazioni 6 ottobre 2025: Bahar non perdona e chiude con tutti i suoi cari!

Leggendo le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, La forza di una donna, scopriamo che, nella puntata in onda il 6 ottobre 2025 attorno alle 16:10, Enver, Hatice, Ceyda e Yeliz cercano di spiegare a Bahar per quale ragione le hanno tenuto nascosto che Sarp è ancora vivo, sperando di riuscire ad ottenere il suo perdono. Tuttavia, la poverina, delusa com'è, non sembra minimamente interessata a starli a sentire...

La forza di una donna: Sarp bussa alla porta di Bahar...

Enver, Hatice, Ceyda e Yeliz hanno organizzato la "cena della verità", consci del fatto che non fosse più il caso di continuare a rimandare: era giunto il momento che Bahar entrasse finalmente a conoscenza del "ritorno" di Sarp. Hanno atteso che la poverina venisse operata e poi che si riprendesse dal delicato intervento subito, ma dato che Bahar iniziava a stare meglio, non potevano continuare a far finta di niente. Peccato che siano stati anticipati da Sarp, che, in pensiero per l'incolumità di Bahar e dei loro figlioletti, si è visto costretto ad andare a bussare alla sua porta...

Bahar e Sarp si rivedono... Questo è ciò che è successo nella Puntata de La forza di una donna

Informato da Munir che il temibile Nezir ha fatto mettere sotto stretta sorveglianza l'edificio in cui vivono Bahar, Nisan e Doruk, Sarp ha capito di dover urgentemente intervenire prima che fosse troppo tardi. Così, dopo essersi assicurato di potersi muovere in totale sicurezza, il ragazzo si è diretto in fretta e furia a casa della prima consorte per avvisarla di stare molto attenta. Finalmente, Sarp e Bahar si sono rivisti, e si sono riabbracciati in lacrime. L'uomo, però, ha dovuto ben presto interrompere bruscamente la magia del loro incontro per metterla in guardia...

Bahar furiosa con tutti, nelle Anticipazioni dell'Episodio del 6 ottobre 2025 de La forza di una donna

Bahar è felice di aver scoperto che Sarp non è morto, ma è altrettanto arrabbiata con i suoi cari, che erano al corrente della verità e gliel'hanno tenuta nascosta. Adesso, Enver, Hatice, Ceyda e Yeliz stanno cercando di spiegarle per quale ragione avevano deciso di non informarla tempestivamente, e si augurano di ottenere il suo perdono. Lei, tuttavia, è talmente tanto delusa che non sembra minimamente interessata a starli ad ascoltare. In fin dei conti, non è la prima volta che le giocano uno scherzo del genere: non le avevano rivelato neanche che Sirin era la presunta amante di Sarp...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La forza di una donna dal 6 all'11 ottobre 2025.

La forza di una donna va in onda dal lunedì al sabato su Canale 5 a partire dalle 16:10.

La forza di una donna
La forza di una donna
