La forza di una donna Anticipazioni 1° ottobre 2025: Sarp in preda al panico! Ecco perché...

Le Anticipazioni dell'Episodio de La forza di una donna, in onda domani 1° ottobre 2025 su Canale 5, ci svelano che Munir mette Sarp in guardia: Nezir ha trovato Bahar...

Leggendo le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, La forza di una donna, scopriamo che, nella puntata in onda il 1° ottobre 2025 attorno alle 16:40, Munir sta allertando Sarp: Nezir ha messo sotto stretta sorveglianza l'edificio in cui vivono Bahar ed i piccoli Nisan e Doruk, perché il suo obiettivo è quello di coglierlo sul fatto, se lui decidesse di andare a trovarli. Allora, si raccomanda di stare alla larga dalla prima moglie... ma Sarp gli darà ascolto?

La forza di una donna: Nezir a caccia di Sarp...

Nezir ha un solo obiettivo: trovare l'assassino di suo figlio e fargliela pagare. Lo spietato boss ha cercato a lungo di rintracciare la persona che gli aveva strappato per sempre Mert, e, alla fine, è riuscito a scoprire chi fosse: Sarp. Infatti, il giorno dell'incidente sul traghetto, quest'ultimo era stato salvato da Piril, e poi aveva avuto l'occasione di ricambiare subito il favore, salvandola dal suo gelosissimo e pericolosissimo ex fidanzato, appunto Mert: Sarp gli aveva sparato accidentalmente, uccidendolo. Da quel momento, Nezir non si è mai più dato pace...

Sarp nel mirino... Questo è ciò che è successo nella Puntata de La forza di una donna

Sarp ha ben chiaro che deve fare molta attenzione, perché ha a che fare con delle persone con le quali c'è ben poco da scherzare. Il giovane ne ha avuto da poco la riprova. Sarp si era recato alla casa sul lago, quando si è imbattuto in una scena raccapricciante: tutte le guardie del corpo erano morte, perché qualcuno le aveva uccise. Allarmato al pensiero che potesse essere accaduto qualcosa di brutto anche a Piril e ai gemelli, scomparsi nel nulla, ha capito subito che c'era lo zampino di Nezir e dei suoi spietati tirapiedi...

Sarp in allarme, nelle Anticipazioni dell'Episodio del 1° ottobre 2025 de La forza di una donna

Sarp sta per scoprire di non essere il solo a correre un grave pericolo. Munir gli sta facendo sapere di essere entrato a conoscenza del fatto che Nezir ha messo sotto stretta sorveglianza l'edificio in cui vivono Bahar ed i piccoli Nisan e Doruk, poiché il suo obiettivo è quello di coglierlo in flagrante nel caso in cui decidesse di andare a trovarli. Pertanto, il braccio destro di Suat si raccomanda con il ragazzo: la cosa migliore che possa fare è tenersi bene alla larga dalla sua prima moglie e dai loro figlioletti, anche perché rischierebbe di mettere a repentaglio anche le loro vite!

