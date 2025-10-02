La forza di una donna Anticipazioni 3 ottobre 2025: Bahar in pericolo, Sarp deve avvisarla!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni dell'Episodio de La forza di una donna, in onda domani 3 ottobre 2025 su Canale 5, ci svelano che Sarp ha deciso di andare da Bahar per metterla in guardia...

Leggendo le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, La forza di una donna, scopriamo che, nella puntata in onda il 3 ottobre 2025 attorno alle 16:10, Jale, Ceyda, Hatice ed Enver si radunano a casa di Bahar per dirle finalmente che Sarp è vivo. La piccola Nisan è impaziente di svelare tutto alla madre. Intanto, Sarp si accorda con Munir e decide di andare a trovare Bahar per metterla in guardia...

La forza di una donna: La dura reazione di Bahar...

Quando Bahar ha scoperto che tutti i suoi cari fossero a conoscenza del fatto che la presunta amante segreta di Sarp era Sirin, non ha reagito per niente bene, anzi. La giovane, infatti, non se l'è presa soltanto con la sorellastra, bensì anche con i suoi amici che le avevano nascosto questa agghiacciante verità. A poco è servito il loro tentativo di spiegarle che lo avevano fatto soltanto per il suo bene, visto che, a causa della grave malattia che l'affliggeva, non poteva permettersi di vivere delle emozioni troppo forti. Soltanto con il passare del tempo è riuscita a comprendere le loro ragioni, e a perdonarli per averle mentito...

La "cena della verità"... Questo è ciò che è successo nella Puntata de La forza di una donna

Memori di ciò che è accaduto quando ha scoperto che loro fossero già a conoscenza dell'identità della presunta amante di Sarp, sia Ceyda che Yeliz sono molto agitate al pensiero che stia per avere luogo la "cena della verità": si raduneranno tutti per confidare a Bahar la verità su Sarp. La piccola Nisan, invece, non vede l'ora che la madre sappia che il padre non è morto. Inoltre, la bambina ha richiesto espressamente che si unisse a loro Sirin, mentre Hatice ed Enver si sono adoperati a dissuaderla, dicendole che non fosse una buona idea...

Sarp vuole incontrare Bahar, nelle Anticipazioni dell'Episodio del 3 ottobre 2025 de La forza di una donna

Jale, Ceyda, Hatice ed Enver si stanno recando a casa di Bahar, pronti a confessarle che Sarp è vivo e vegeto, e per giunta ad un passo da loro. Come reagirà la poverina a questa incredibile rivelazione? Nel frattempo, però, l'uomo potrebbe battere sul tempo i suoi cari. Sarp si sta accordando con Munir affinché gli permetta di andare a far visita a Bahar in totale sicurezza. Infatti, il ragazzo è venuto a sapere che Nezir ha fatto mettere sotto stretta sorveglianza l'edificio in cui la donna vive con i figlioletti. Allora, Sarp crede che sia il caso di andare ad allertare Bahar in prima persona...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La forza di una donna dal 29 settembre al 4 ottobre 2025.

La forza di una donna va in onda dal lunedì al sabato su Canale 5 a partire dalle 16:10.